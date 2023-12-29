В Одессе раздался взрыв

Взрыв в городе. Фото иллюстративное: Слово и Дело

В Одессе сообщают о взрыве. Жителей призывают оставаться в укрытиях.

Об этом сообщает Суспільне.Одеса.

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Взрыв в Одессе

В Одессе был слышен взрыв. В городе работают силы противовоздушной обороны.

"Работают силы противовоздушной обороны", — сообщили в Силах обороны Юга.

Сообщается, что горит многоэтажка.

Напомним, сегодня, 29 декабря, в Украине была объявлена воздушная тревога в ряде областей. Есть угроза атаки ударных БПЛА.

Ранее мы сообщали, что сегодня, 29 декабря, в Хмельницкой области прогремели мощные взрывы. Атака российских оккупантов в очередной раз пришлась на Староконстантинов. Незадолго до этого в регионе была объявлена воздушная тревога.