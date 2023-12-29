Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе раздался взрыв arrow

В Одессе раздался взрыв

29 декабря 2023 08:20
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Одессе раздался взрыв
Взрыв в городе. Фото иллюстративное: Слово и Дело
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Одессе сообщают о взрыве. Жителей призывают оставаться в укрытиях.

Об этом сообщает Суспільне.Одеса.

Читайте также:
взрыв
Название

Взрыв в Одессе

В Одессе был слышен взрыв. В городе работают силы противовоздушной обороны.

"Работают силы противовоздушной обороны", — сообщили в Силах обороны Юга.

Сообщается, что горит многоэтажка.

Напомним, сегодня, 29 декабря, в Украине была объявлена воздушная тревога в ряде областей. Есть угроза атаки ударных БПЛА.

Ранее мы сообщали, что сегодня, 29 декабря, в Хмельницкой области прогремели мощные взрывы. Атака российских оккупантов в очередной раз пришлась на Староконстантинов. Незадолго до этого в регионе была объявлена воздушная тревога.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

16 декабря 2023

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

15 декабря 2023

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

15 декабря 2023

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

15 декабря 2023
Новость с фото

16:34 С глубин океана возле Антарктиды подняли неизвестное существо, похожее на инопланетное

16 декабря 2023

17:34 Демограф рассказал, какой будет численность населения Украины после окончания войны

Актуальное по теме