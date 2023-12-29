В Одессе раздался взрыв
В Одессе сообщают о взрыве. Жителей призывают оставаться в укрытиях.
Об этом сообщает Суспільне.Одеса.
Взрыв в Одессе
В Одессе был слышен взрыв. В городе работают силы противовоздушной обороны.
"Работают силы противовоздушной обороны", — сообщили в Силах обороны Юга.
Сообщается, что горит многоэтажка.
Напомним, сегодня, 29 декабря, в Украине была объявлена воздушная тревога в ряде областей. Есть угроза атаки ударных БПЛА.
Ранее мы сообщали, что сегодня, 29 декабря, в Хмельницкой области прогремели мощные взрывы. Атака российских оккупантов в очередной раз пришлась на Староконстантинов. Незадолго до этого в регионе была объявлена воздушная тревога.
Читайте Новини.LIVE!