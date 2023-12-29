РФ вывела флот на дежурство — сколько снаряжено "Калибров"

Запуск ракеты с моря. Фото: росСМИ

После масштабной ракетной атаки на территорию Украины, невзирая на шторм и туман, страна-агрессор вывела на дежурство в Черное море боевой флот. На рейде находятся ракетоносители, поэтому риск повторных ударов слишком высок.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей угрожают

В Черном находятся 8 кораблей, среди которых 3 ракетоносителя. Суммарный залп "Калибров" составляет 20 ракет;

в Азовском море – 1 десантный корабль;

в Средиземном море — 3 корабля, среди которых 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовскому морю — 12 судно и 3 двигалось из пролива Босфор;

к Черному морю — 32 судна, 8 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Что известно об атаке 29 декабря

Напомним, сегодня утром Россия снова атаковала ряд украинских городов, в том числе и Днепр. В результате вражеских ракетных ударов в городе горит один из торговых центров. Также есть погибшие и раненые.

Также мы писали, что в Киеве есть падение обломков в двух районах города. Также начался пожар.

Кроме того, известно, что в результате утреннего ракетного террора кафиров есть попадание в жилой дом во Львове. Начальник Львовской ОВО рассказал о погибших и пострадавших.

В общем, взрывы раздавались в Одессе, Киеве, Львове, Харькове и Днепре.