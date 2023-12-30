В Одессе скончался мужчина, пострадавший от российского обстрела

Горит свеча. Фото: УНИАН Немеш Янош

В больнице Одессы скончался еще один пострадавший от вчерашней атаки на город. Известно, что организм пожилого мужчины не справился с полученными ранениями.

Об этом сообщили на сайте Одесского городского совета.

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"Врачи делали все возможное, чтобы спасти жизнь 77-летнего мужчины, однако его организм не выдержал", — говорится в сообщении.

Отметим, что таким образом количество погибших в результате вражеской атаки 29 декабря увеличилось до пяти.

Больше об обстреле Одессы

В результате вражеской атаки на Одессу 29 декабря в городе изуродовано 46 домов, в том числе 4 частных. Повреждения получили 186 квартир. Также во время атаки получил повреждение одно из учебных заведений. Известно, что серьезных разрушений школа не получила, однако повреждения фасада, трещины в стенах и выбитые окна.

Известно, что шестерым лицам предоставлено временное убежище. Всего в результате российских обстрелов пострадали 32 человека.

Для пострадавших от вражеских атак одесситов открылись оперативные штабы помощи. Сейчас они развернуты в Хаджибейском районе, куда может обратиться каждый нуждающийся.

Напомним, вчера утром Россия обстреливала Украину из всех имеющихся только вооружений, кроме "Калибров". Мишенью оккупантов была абсолютно вся территория нашего государства.

Также мы сообщали, что 30 декабря в связи с большим количеством жертв во время утренней ракетной атаки на город в Одессе объявлен траур. Он будет продолжаться весь день.