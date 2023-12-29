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Постраждалі одесити можуть отримати допомогу — куди звертатися

29 грудня 2023 12:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Постраждалі одесити можуть отримати допомогу — куди звертатися
Люди у дворі ЖК. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Для постраждалих від ворожих атак одеситів у місті відкрилися оперативні штаби допомоги. Наразі вони розгорнуті у Хаджибейському районі, куди може звернутися кожен, хто цього потребує.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради. 

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За інформацією мерії, усі комунальні служби працюють над якнайшвидшим усуненням негараздів та надають усю необхідну допомогу мешканцям будинків.

"Співробітники Хаджибейської районної адміністрації разом з іншими комунальними службами на місці приймають заяви та надають консультації щодо пакета документів, який необхідно зібрати для оформлення на відновлення вікон та дверей", — йдеться у повідомленні. Де відкрили гуманітарні штаби

  • вул. Середня, 24, 
  • вул. Картамишевська, 14,
  • вул. Зелена, 44 (біля Храму) розгорнуто районний оперативний штаб. Він буде працювати найближчі дні з 9:00 до 16:00.

Крім того, мешканці пошкоджених будинків можуть звертатися за допомогою та консультацією до Хаджибейської районної адміністрації за адресою: вул. Генерала Петрова 22, за графіком з 8:30 до 17:00.

Кількість постраждалих збільшилася

Зазначимо, що голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про збільшення кількості потерпілих від ракетної атаки.

"Троє людей загинули. 22 людини отримали поранення, серед них двоє дітей (6 та 8 років) та вагітна жінка. Також у важкому стані 26-річна дівчина, лікарі роблять усе можливе. Загалом в лікарнях міста лишається 18 постраждалих, інші після отримання допомоги, продовжують лікування вдома", — сказав Кіпер. 

Нагадаємо, сьогодні, 29 грудня, ворог атакував Одесу крилатими ракетами, попри погані погодні умови. Наразі відомо про влучання у ЖК в одному з районів міста, в якому є постраждалі. 

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