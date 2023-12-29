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Десятки поранених та загиблих — наслідки ранкового ракетного удару по Одесі

29 грудня 2023 11:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Десятки поранених та загиблих — наслідки ранкового ракетного удару по Одесі
Наслідки влучання у будинок. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 29 грудня, ворог атакував Одесу крилатими ракетами, попри погані погодні умови. Наразі відомо про влучання у ЖК в одному з районів міста, в якому є постраждалі. 

Журналісти Новини.LIVE поспілкувалися з мешканцями будинку та дізналися їхні перші емоції. 

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Люди у дворі ЖК. Фото: Новини.LIVE

За словами містянки Ольги, усі прокинулися вранці від першого вибуху та образу почали збиратися до укриття.

"Вибігли з дітьми, сумками, тваринами — хто як міг. Спустилися у паркінг, всі у повному шоку. Молодший син почув вибух крізь сон та почав плакати. Ми його швидко заспокоїли та зібралися у безпечне місце", — зазначила Ольга. 

Мешканка будинку Ольга. Фото: Новини.LIVE
ДСНС гасять пожежу. Фото: Новини.LIVE

Крім того, жінка зазначила, що серед постраждалих була родина переселенців з Херсона. Чоловіка засипало уламками,  однак фахівцям ДСНС вдалося його врятувати. 

Падіння уламків у дворі. Фото: Новини.LIVE
Пожежа у будинку. Фото: Новини.LIVE

Додамо, що поряд із ЖК, у який влучила ракета, також є влучання у триповерховий будинок, під завалами можливо перебувають люди.

"Рятувальники дістали з-під завалів тіло людини. Кількість жертв внаслідок російської ракетної атаки зросла до трьох. Пошукові операції продовжуються", — сказав голова ОВА. 

Зруйнована триповерхівка. Фото: Новини.LIVE

В Одесі збільшилася кількість постраждалих

За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, у місті в посиленому режимі працюють усі екстрені служби. Людям продовжують надавати допомогу.

"Я так розумію, що це якась тенденція — масово обстрілювати Україну 29 грудня. У нас наразі відомо про 17 потерпілих, двоє підтверджених загиблих. Завали продовжують розбиратися. Наразі усі максимально залучені до надання допомоги", — сказав Кіпер.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Фото: Новини.LIVE

Слід зазначити, що фахівці проводять експертизу траєкторії польоту ракети після чого встановлять, чому саме ворог атакував житловий будинок. 

Падіння уламків ракети. Фото: Новини.LIVE
Фахівці ДСНС біля будинку. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, сьогодні зранку Росія обстрілювала Україну зі всіх видів озброєння, які тільки має, окрім "Калібрів". Мішенню окупантів була абсолютно уся територія нашої держави.

Також ми писали, що після масштабної ракетної атаки на територію України, попри шторм та туман, країна-агресорка вивела на чергування у Чорне море бойовий флот. Наразі на рейді знаходяться ракетоносії, тож ризик повторних ударів занадто високий. 

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