Десятки раненых и погибших — последствия утреннего ракетного удара по Одессе

Последствия попадания в дом. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 29 декабря, враг атаковал Одессу крылатыми ракетами, несмотря на плохие погодные условия. Пока известно о попадании в ЖК в одном из районов города, в котором есть пострадавшие.

Журналисты Новини.LIVE пообщались с жильцами дома и узнали их первые эмоции.

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Люди во дворе ЖК. Фото: Новини.LIVE

По словам горожанки Ольги, все проснулись утром от первого взрыва и тут же начали собираться в укрытие.

"Выбежали с детьми, сумками, животными — кто как мог. Спустились в паркинг, все в полном шоке. Младший сын услышал взрыв сквозь сон и начал плакать. Мы его быстро успокоили и собрались в безопасное место", — отметила Ольга.

Жительница дома Ольга. Фото: Новини.LIVE

ГСЧС тушат пожар. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, женщина отметила, что среди пострадавших была семья переселенцев из Херсона. Мужчину засыпало обломками, однако специалистам ГСЧС удалось его спасти.

Падение обломков во дворе. Фото: Новини.LIVE

Пожар в доме. Фото: Новини.LIVE

Добавим, что рядом с ЖК, в который попала ракета, также есть попадание в трехэтажный дом, под завалами, возможно, находятся люди.

"Спасатели извлекли из-под завалов тело человека. Число жертв в результате российской ракетной атаки возросло до трех. Поисковые операции продолжаются", — сказал глава ОВА.

Разрушенная трехэтажка. Фото: Новини.LIVE

В Одессе увеличилось количество пострадавших

По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, в городе в усиленном режиме работают все экстренные службы. Людям продолжают оказывать помощь.

"Я так понимаю, что это какая-то тенденция — массово обстреливать Украину 29 декабря. У нас известно о 17 пострадавших, двое подтвержденных погибших. Завалы продолжают разбираться. Сейчас все максимально вовлечены в оказание помощи", — сказал Кипер.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер. Фото: Новини.LIVE

Следует отметить, что специалисты проводят экспертизу траектории полета ракеты, после чего установят, почему именно враг атаковал жилой дом.

Падение обломков ракеты. Фото: Новини.LIVE

Специалисты ГСЧС возле дома. Фото: Новини.LIVE

Напомним, сегодня утром Россия обстреливала Украину из всех имеющихся видов вооружения, кроме "Калибров". Мишенью оккупантов была абсолютно вся территория нашего государства.

Также мы писали, что после масштабной ракетной атаки на территорию Украины, несмотря на шторм и туман, страна-агрессор вывела на дежурство в Черное море боевой флот. На рейде находятся ракетоносители, поэтому риск повторных ударов слишком высок.