Пострадавшие одесситы могут получить помощь — куда обращаться

Люди во дворе ЖК. Фото: Новини.LIVE

Для пострадавших от вражеских атак одесситов открылись оперативные штабы помощи. Сейчас они развернуты в Хаджибейском районе, куда может обратиться каждый нуждающийся.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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По информации мэрии, все коммунальные службы работают над скорейшим устранением проблем и оказывают всю необходимую помощь жильцам домов.

"Сотрудники Хаджибейской районной администрации вместе с другими коммунальными службами на месте принимают заявления и консультируют пакет документов, который необходимо собрать для оформления на восстановление окон и дверей", — говорится в сообщении. Где открыли гуманитарные штабы

ул. Средняя, 24,

ул. Картамышевская, 14,

ул. Зеленая, 44 (возле Храма) развернут районный оперативный штаб. Он будет работать в ближайшие дни с 9:00 до 16:00.

Кроме того, жители поврежденных домов могут обращаться за помощью и консультацией в Хаджибейскую районную администрацию по адресу: ул. Генерала Петрова 22, по графику с 8:30 до 17:00.

Количество пострадавших увеличилось

Отметим, что глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил об увеличении количества пострадавших от ракетной атаки.

"Три человека погибли. 22 человека получили ранения, среди них двое детей (6 и 8 лет) и беременная женщина. Также в тяжелом состоянии 26-летняя девушка, врачи делают все возможное. Всего в больницах города остается 18 пострадавших, другие после получения помощи продолжают лечение дома", — сказал Кипер.

Напомним, сегодня, 29 декабря, враг атаковал Одессу крылатыми ракетами, несмотря на плохие погодные условия. Пока известно о попадании в ЖК в одном из районов города, в котором есть пострадавшие.