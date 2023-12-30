Атака на Одесу — у місті понівечено понад 40 будинків, зросла кількість  постраждалих

Наслідки влучання. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок ворожої атаки на Одесу 29 грудня у місті понівечено 46 будинків, зокрема 4 приватних. Пошкодження отримали 186 квартир.

Про це повідомили в міськраді Одеси.

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"На місцях працюють оперативні штаби для оформлення документів на матдопомогу для відновлення житла", — йдеться у повідомленні.

Також відомо, що наразі шістьом особам надано тимчасовий притулок. Водночас очільник ОВА, Олег Кіпер також повідомив, що усього внаслідок російського обстрілу постраждали 32 людини, 4 з них — загинули.

"Нині в медичних закладах міста на лікуванні лишаються 12 людей. З них — двоє дітей (6 та 8 років), їх життю нічого не загрожує. Двоє поранених поки у важкому стані. Вони отримують всю необхідну медичну допомогу у повному обсязі", — написав Олег Кіпер.

Всі інші виписані та продовжують лікуватися амбулаторно, серед них і вагітна жінка.

Атака на Одесу 29 грудня

Нагадаємо, вчора зранку Росія обстрілювала Україну зі всіх видів озброєння, які тільки має, окрім "Калібрів". Мішенню окупантів була абсолютно уся територія нашої держави.

Також ми повідомляли, що 30 грудня, у звʼязку з великою кількістю жертв під час ранкової ракетної атаки на місто в Одесі оголошено траур. Він триватиме впродовж усього дня.