Атака на Одессу — в городе повреждено более 40 домов, увеличилось количество пострадавших

Последствия попадания. Фото: Новини.LIVE

В результате вражеской атаки на Одессу 29 декабря в городе изуродовано 46 домов, в том числе 4 частных. Повреждения получили 186 квартир.

Об этом сообщили в горсовете Одессы.

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"На местах работают оперативные штабы для оформления документов на матпомощь для восстановления жилья", — говорится в сообщении.

Также известно, что в настоящее время шести лицам предоставлено временное убежище. В то же время глава ОВА Олег Кипер также сообщил, что всего в результате российских обстрелов пострадали 32 человека, 4 из них — погибли.

"В настоящее время в медицинских учреждениях города на лечении остаются 12 человек. Из них — двое детей (6 и 8 лет), их жизни ничего не угрожает. Двое раненых пока в тяжелом состоянии. Они получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме", — написал Олег Кипер.

Все остальные выписаны и продолжают лечиться амбулаторно, в том числе и беременная женщина.

Атака на Одессу 29 декабря

Напомним, вчера утром Россия обстреливала Украину из всех имеющихся только вооружений кроме "Калибров". Мишенью оккупантов была абсолютно вся территория нашего государства.

Также мы сообщали, что 30 декабря, в связи с большим количеством жертв во время утренней ракетной атаки на город в Одессе объявлен траур. Он будет продолжаться весь день.