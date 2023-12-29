День жалоби — в Одесі завтра буде оголошено траур

Людина тримає свічку. Фото: УНІАН

Завтра, 30 грудня, у звʼязку з великою кількістю жертв під час ранкової ракетної атаки на місто в Одесі оголосили траур. Він триватиме впродовж усього дня.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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"У звʼязку з людськими втратами, через російську ракетну атаку, завтра в Одесі та області буде оголошено траур. Ще раз висловлюю свої щирі співчуття тим, хто сьогодні втратив близьких…", — йдеться у повідомленні.

На знак скорботи за загиблими через обстріли на будівлях і спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій приспущений Державний Прапор України з чорною стрічкою.

Також буде заборонена розважальна музика на ринках, у закладах торгівлі, громадського харчування тощо.

Нагадаємо, під час ранкового ракетного удару по Хаджибейському району міста було травмовано понад 20 людей. Більшість постраждалих обійшлися легкими травмами, однак є частина важких, які отримують необхідне лікування у лікарні №11.

Також ми писали, що у мережі шириться відео влучання російської ракети у багатоповерхівку в Одесу. Зафільмував кадр відеореєстратор автівки, яка проїжджала неподалік будинку.