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Зʼявився момент попадання ракети у житловий будинок в Одесі (відео)

29 грудня 2023 17:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Зʼявився момент попадання ракети у житловий будинок в Одесі (відео)
Момент влучання у будинок. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У мережі шириться відео влучання російської ракети у багатоповерхівку в Одесу. Зафільмував кадр відеореєстратор автівки, яка проїжджала неподалік будинку. 

Про це Новини.LIVE дізналися від користувачів соцмереж. 

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На відео чітко зафіксовано, що це було саме влучання. Адже спочатку зʼявився "гриб" диму, а потім пролунав характерний звук. 

Усе, що відомо на цей момент про ракетний удар по Одесі

Нагадаємо, під час ранкової ракетної атаки росіяни випустили по півдню України 9 крилатих ракет. Силам ППО вдалося знищити більшу частину, однак не обійшлося без влучань.

Додамо, для постраждалих від ворожих атак одеситів у місті відкрилися оперативні штаби допомоги. Наразі вони розгорнуті у Хаджибейському районі, куди може звернутися кожен, хто цього потребує.

Також ми писали, в Одесі зазнав пошкоджень один з навчальних закладів. Відомо, що серйозних руйнувань школа не отримала, однак є пошкодження фасаду, тріщини у стінах та вибиті вікна.

Крім того, енергетики знеструмили 339 будинків для більш безпечних робіт рятувальників. 

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