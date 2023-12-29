Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Прокуратура розпочала розслідування щодо ракетного удару по Одесі arrow

Прокуратура розпочала розслідування щодо ракетного удару по Одесі

29 грудня 2023 15:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Прокуратура розпочала розслідування щодо ракетного удару по Одесі
Прокурори працюють на місці падіння ракети. Фото: Одеська обласна прокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом ракетного удару по цивільних будинках у Хаджибейському районі Одеси. Прокурори вже фіксують наслідки чергової атаки окупантів по житлових кварталах, під час якої загинули та травмувалися люди.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури. 

Читайте також:

Що відомо про влучання

За інформацією відомства, заранку 29 грудня, ворог здійснив масований ракетний удар по Одесі. Внаслідок ворожої атаки 3 ракети влучили в житлові будинки міста. 

Вибуховими хвилями та уламками збитих ракет пошкоджено 21 житловий будинок, серед них два приватних, всі інші — багатоповерхівки.

За попередніми підрахунками, різного ступеня руйнувань зазнали близько 70 квартир.

Кількість постраждалих збільшилася

Наразі відомо, що травми різних ступенів тяжкості отримали 23 людини. На жаль, кількість загиблих також збільшилася, наразі вона становить 4 особи. 

Нагадаємо, під час ранкової ракетної атаки росіяни випустили по півдню України 9 крилатих ракет. Силам ППО вдалося знищити більшу частину, однак не обійшлося без влучань.

Також ми писали, що для постраждалих від ворожих атак одеситів у місті відкрилися оперативні штаби допомоги. Наразі вони розгорнуті у Хаджибейському районі, куди може звернутися кожен, хто цього потребує.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

16 грудня 2023

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

15 грудня 2023

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

15 грудня 2023

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

19 грудня 2023

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

15 грудня 2023
Новина з фото

16:34 З глибин океану біля Антарктиди підняли невідому істоту, схожу на інопланетну

Актуальне по темі