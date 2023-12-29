Прокуратура розпочала розслідування щодо ракетного удару по Одесі

Прокурори працюють на місці падіння ракети. Фото: Одеська обласна прокуратура

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом ракетного удару по цивільних будинках у Хаджибейському районі Одеси. Прокурори вже фіксують наслідки чергової атаки окупантів по житлових кварталах, під час якої загинули та травмувалися люди.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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Що відомо про влучання

За інформацією відомства, заранку 29 грудня, ворог здійснив масований ракетний удар по Одесі. Внаслідок ворожої атаки 3 ракети влучили в житлові будинки міста.

Вибуховими хвилями та уламками збитих ракет пошкоджено 21 житловий будинок, серед них два приватних, всі інші — багатоповерхівки.

За попередніми підрахунками, різного ступеня руйнувань зазнали близько 70 квартир.

Кількість постраждалих збільшилася

Наразі відомо, що травми різних ступенів тяжкості отримали 23 людини. На жаль, кількість загиблих також збільшилася, наразі вона становить 4 особи.

Нагадаємо, під час ранкової ракетної атаки росіяни випустили по півдню України 9 крилатих ракет. Силам ППО вдалося знищити більшу частину, однак не обійшлося без влучань.

Також ми писали, що для постраждалих від ворожих атак одеситів у місті відкрилися оперативні штаби допомоги. Наразі вони розгорнуті у Хаджибейському районі, куди може звернутися кожен, хто цього потребує.