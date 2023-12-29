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Прокуратура начала расследование ракетного удара по Одессе

29 декабря 2023 15:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Прокуратура начала расследование ракетного удара по Одессе
Прокуроры работают на месте падения ракеты. Фото: Одесская областная прокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Правоохранители приступили к расследованию по факту ракетного удара по гражданским домам в Хаджибейском районе Одессы. Прокуроры уже фиксируют последствия очередной атаки оккупантов по жилым кварталам, во время которой погибли и травмировались люди.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Что известно о попадании

По информации ведомства, утром 29 декабря, враг нанес массированный ракетный удар по Одессе. В результате вражеской атаки 3 ракеты попали в жилые дома города.

Взрывными волнами и обломками сбитых ракет поврежден 21 жилой дом, в том числе два частных, все остальные — многоэтажки.

По предварительным подсчетам, разной степени разрушений подверглись около 70 квартир.

Количество пострадавших увеличилось

Известно, что травмы разных степеней тяжести получили 23 человека. К сожалению, количество погибших также увеличилось, сейчас оно составляет 4 человека.

Напомним, во время утренней ракетной атаки россияне выпустили по югу Украины 9 крылатых ракет. Силам ПВО удалось уничтожить большую часть, однако не обошлось без попаданий.

Также писали, что для пострадавших от вражеских атак одесситов в городе открылись оперативные штабы помощи. Сейчас они развернуты в Хаджибейском районе, куда может обратиться каждый нуждающийся.

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