Прокуратура начала расследование ракетного удара по Одессе
Правоохранители приступили к расследованию по факту ракетного удара по гражданским домам в Хаджибейском районе Одессы. Прокуроры уже фиксируют последствия очередной атаки оккупантов по жилым кварталам, во время которой погибли и травмировались люди.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.
Что известно о попадании
По информации ведомства, утром 29 декабря, враг нанес массированный ракетный удар по Одессе. В результате вражеской атаки 3 ракеты попали в жилые дома города.
Взрывными волнами и обломками сбитых ракет поврежден 21 жилой дом, в том числе два частных, все остальные — многоэтажки.
По предварительным подсчетам, разной степени разрушений подверглись около 70 квартир.
Количество пострадавших увеличилось
Известно, что травмы разных степеней тяжести получили 23 человека. К сожалению, количество погибших также увеличилось, сейчас оно составляет 4 человека.
Напомним, во время утренней ракетной атаки россияне выпустили по югу Украины 9 крылатых ракет. Силам ПВО удалось уничтожить большую часть, однако не обошлось без попаданий.
Также писали, что для пострадавших от вражеских атак одесситов в городе открылись оперативные штабы помощи. Сейчас они развернуты в Хаджибейском районе, куда может обратиться каждый нуждающийся.
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