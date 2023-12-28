Частина одеситів залишилися без електропостачання — де немає світла
Сьогодні, 28 грудня, тисячі одеситів залишилися без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де не буде світла
Північний РЕМ:
- пров. 4-5й Деревообробний, 1-147,
- вул. Ак.Панкратової, 1-31,
- вул. Кругова, 10-58,
- вул. Хавкіна, 1-31,
- вул. Хуторська, 15-71,
- вул. Геологічна, 9, 9а, 23а,
- вул. Степова, 1-31,
- вул. Хімічна, 200-216,
- вул. Теплична, 3б, 4а,
- вул. Матроська, 2,
- вул. Мічуріна, 19,19а.
Центральний РЕМ:
- вул. Складська, 21,
- вул. Чернишевського, 5-134,
- пл. Олексіївська, 11, 13,
- пров. Вокзальний, 5-25,
- вул. Запорізька, 30,
- пров. Товарний, 5-11,
- вул. Болгарська, 35-70,
- вул. Запорізька, 20-32,
- вул. Адмірала Лазарєва, 34-90.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, в Одеській області продовжує збільшуватися кількість автономних джерел відновлювальної енергії. Таке рішення допоможе уникнути перевантаження енергосистеми під час можливих блекаутів.
Також ми писали, що в Одесі шахраї створили фейковий чат-бот ДТЕК. Відомо, що схема працює через отримання персональних даних від користувачів.
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