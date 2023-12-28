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Частина одеситів залишилися без електропостачання — де немає світла

28 грудня 2023 11:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Частина одеситів залишилися без електропостачання — де немає світла
Людина запалює свічку. Фото: depositphotos.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 28 грудня, тисячі одеситів залишилися без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради. 

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Де не буде світла

Північний РЕМ:

  • пров. 4-5й Деревообробний, 1-147,
  • вул. Ак.Панкратової, 1-31,
  • вул. Кругова, 10-58,
  • вул. Хавкіна, 1-31,
  • вул. Хуторська, 15-71,
  • вул. Геологічна, 9, 9а, 23а,
  • вул. Степова, 1-31,
  • вул. Хімічна, 200-216,
  • вул. Теплична, 3б, 4а,
  • вул. Матроська, 2,
  • вул. Мічуріна, 19,19а.

Центральний РЕМ:

  • вул. Складська, 21,
  • вул. Чернишевського, 5-134,
  • пл. Олексіївська, 11, 13,
  • пров. Вокзальний, 5-25,
  • вул. Запорізька, 30,
  • пров. Товарний, 5-11,
  • вул. Болгарська, 35-70,
  • вул. Запорізька, 20-32,
  • вул. Адмірала Лазарєва, 34-90.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, в Одеській області продовжує збільшуватися кількість автономних джерел відновлювальної енергії. Таке рішення допоможе уникнути перевантаження енергосистеми під час можливих блекаутів.

Також ми писали, що в Одесі шахраї створили фейковий чат-бот ДТЕК. Відомо, що схема працює через отримання персональних даних від користувачів. 

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