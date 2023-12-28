Частина одеситів залишилися без електропостачання — де немає світла

Людина запалює свічку. Фото: depositphotos.com

Сьогодні, 28 грудня, тисячі одеситів залишилися без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла

Північний РЕМ:

пров. 4-5й Деревообробний, 1-147,

вул. Ак.Панкратової, 1-31,

вул. Кругова, 10-58,

вул. Хавкіна, 1-31,

вул. Хуторська, 15-71,

вул. Геологічна, 9, 9а, 23а,

вул. Степова, 1-31,

вул. Хімічна, 200-216,

вул. Теплична, 3б, 4а,

вул. Матроська, 2,

вул. Мічуріна, 19,19а.

Центральний РЕМ:

вул. Складська, 21,

вул. Чернишевського, 5-134,

пл. Олексіївська, 11, 13,

пров. Вокзальний, 5-25,

вул. Запорізька, 30,

пров. Товарний, 5-11,

вул. Болгарська, 35-70,

вул. Запорізька, 20-32,

вул. Адмірала Лазарєва, 34-90.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, в Одеській області продовжує збільшуватися кількість автономних джерел відновлювальної енергії. Таке рішення допоможе уникнути перевантаження енергосистеми під час можливих блекаутів.

Також ми писали, що в Одесі шахраї створили фейковий чат-бот ДТЕК. Відомо, що схема працює через отримання персональних даних від користувачів.