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Сотні одеситів залишилися сьогодні без світла

7 листопада 2023 11:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Сотні одеситів залишилися сьогодні без світла
Енергетик працює на лініях. Фото: ДТЕК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 7 листопада, частина одеситів залишиться без електропостачання через ремонтні роботи на мережах. Енергетики зазначають, що повернути світло в оселі містян планують до 20:00.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла

Північний РЕМ:

  • вул. Теплична, 3б,4а 
  • пр.-т. Добровольського, 100-104, 133-137,  
  • Ак. Сахарова, 46, 48,
  • Паустовського, 5а, 12б, 
  • Г. Бочарова, 71/корп.2,3.

Центральний РЕМ:

  • Сонячна, 24-41,  
  • О. Блока, 64, 65-91,
  • 1-а Проектна, 8,
  • 2-а Проектна, 1-24,
  • Ак. Гаркавого, 1-196,  
  • Елеваторна,1-16а,  
  • Житомирська, 11,58,168,170,  
  • Кленова, 16а,
  • Кустанайська, 23-43, 54-66а,
  • Марата, 54-88, 55-77,  
  • Овідіопольська, 33-43а,
  • Тираспольська, 26-39,
  • Умова, 20-118,  
  • 1-й пров. Марата, 1-6,
  • 2-й пров. Марата,1-4а,  
  • Селянська,1-33,  
  • Селянська,13а,
  • Південна, 27,  
  • Сонячна, 1-23а.        

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, з 1 першого листопада для деяких одеситів зріс тариф на електричну енергію. Наразі відомо, що на під час опалювального періоду ціна на газ та водопостачання не підійматиметься.

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