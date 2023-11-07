Сотні одеситів залишилися сьогодні без світла
7 листопада 2023 11:30
Енергетик працює на лініях. Фото: ДТЕК
Сьогодні, 7 листопада, частина одеситів залишиться без електропостачання через ремонтні роботи на мережах. Енергетики зазначають, що повернути світло в оселі містян планують до 20:00.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
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Де не буде світла
Північний РЕМ:
- вул. Теплична, 3б,4а
- пр.-т. Добровольського, 100-104, 133-137,
- Ак. Сахарова, 46, 48,
- Паустовського, 5а, 12б,
- Г. Бочарова, 71/корп.2,3.
Центральний РЕМ:
- Сонячна, 24-41,
- О. Блока, 64, 65-91,
- 1-а Проектна, 8,
- 2-а Проектна, 1-24,
- Ак. Гаркавого, 1-196,
- Елеваторна,1-16а,
- Житомирська, 11,58,168,170,
- Кленова, 16а,
- Кустанайська, 23-43, 54-66а,
- Марата, 54-88, 55-77,
- Овідіопольська, 33-43а,
- Тираспольська, 26-39,
- Умова, 20-118,
- 1-й пров. Марата, 1-6,
- 2-й пров. Марата,1-4а,
- Селянська,1-33,
- Селянська,13а,
- Південна, 27,
- Сонячна, 1-23а.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, з 1 першого листопада для деяких одеситів зріс тариф на електричну енергію. Наразі відомо, що на під час опалювального періоду ціна на газ та водопостачання не підійматиметься.
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