Сотні одеситів залишилися сьогодні без світла

Енергетик працює на лініях. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 7 листопада, частина одеситів залишиться без електропостачання через ремонтні роботи на мережах. Енергетики зазначають, що повернути світло в оселі містян планують до 20:00.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла

Північний РЕМ:

вул. Теплична, 3б,4а

пр.-т. Добровольського, 100-104, 133-137,

Ак. Сахарова, 46, 48,

Паустовського, 5а, 12б,

Г. Бочарова, 71/корп.2,3.

Центральний РЕМ:

Сонячна, 24-41,

О. Блока, 64, 65-91,

1-а Проектна, 8,

2-а Проектна, 1-24,

Ак. Гаркавого, 1-196,

Елеваторна,1-16а,

Житомирська, 11,58,168,170,

Кленова, 16а,

Кустанайська, 23-43, 54-66а,

Марата, 54-88, 55-77,

Овідіопольська, 33-43а,

Тираспольська, 26-39,

Умова, 20-118,

1-й пров. Марата, 1-6,

2-й пров. Марата,1-4а,

Селянська,1-33,

Селянська,13а,

Південна, 27,

Сонячна, 1-23а.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, з 1 першого листопада для деяких одеситів зріс тариф на електричну енергію. Наразі відомо, що на під час опалювального періоду ціна на газ та водопостачання не підійматиметься.