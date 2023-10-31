Як зміняться тарифи на комуналку в листопаді

Комунальні платіжки. Фото: google.com

З 1 першого листопада для деяких одеситів зросте тариф на електричну енергію. Наразі відомо, що на під час опалювального періоду ціна на газ та водопостачання не підійматиметься.

Новини.LIVE зібрали основні зміни у комунальних тарифах.

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Тарифи для населення

Тариф на електроенергію для одеситів підвищили ще з 1 червня — до 2,64 грн за кВт.

Згідно з постановою Кабміну №544, така фіксована ціна діятиме по 31 грудня 2023 року включно. Тому в листопаді одесити платитимуть за електрику по 2,64 грн за кВт-год.

Рука тримає лампочку. Фото: pixabay

Тарифи для непобутових споживачів

Водночас з 1 листопада очікуються зміни у вартості електроенергії для малих непобутових споживачів. Зміна ціни відбувається щомісяця (відповідно до постанови НКРЕКП).

Наприклад, малі непобутові споживачі, приєднані до мереж ДТЕК:

I клас напруги — 638,6 копійки за кВт-год (з ПДВ);

ІI клас напруги — 704,9 копійки за кВт-год (з ПДВ).

Вартість природного газу

Ціни на блакитне паливо для мешканців Одеси протягом опалювального сезону також не зміняться.

Так, компанія Нафтогаз України продовжила дію тарифного плану для населення Фіксований до 1 травня 2024 року. Тож вартість газу й надалі складатиме 7,96 грн за кубометр (з ПДВ).

Людина запалює газову плиту. Фото: pixabay

Розподіл природного газу

З 1 жовтня змінився механізм формування оплати за розподіл природного газу для населення.

Йдеться про споживачів, яким газопостачання повністю або частково припинено. Тепер при формуванні платіжок враховують лише функціонуюче, не опломбоване газове обладнання.

Тарифи на тепло

Кабінет міністрів зафіксував вартість газу для постачальників тепла до 15 квітня 2024 року. Тому тарифи на опалення для одеситів не зміняться.

Виробники тепла для населення і надалі платитимуть за газ 7 420 грн за тисячу кубометрів (із ПДВ). А виробники тепла для бюджетних установ — 16 390 грн.

Дівчина перевіряє батареї на тепло. Фото: Українська правда

Водопостачання та водовідведення

Вартість централізованого водопостачання та водовідведення в Одесі у листопаді не зазначає змін, проте НКРЕКП кілька разів планувала підвищити тарифи.

Скільки платять містяни

Для суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення тариф на водопостачання становитиме 8,28 грн за 1 м3 без ПДВ (9,936 грн з ПДВ), а на водовідведення — 7,39 грн за 1 м3 без ПДВ (8,868 грн з ПДВ).

Для інших споживачів, включаючи юридичних осіб і населення, що проживає у приватному секторі та багатоквартирних будинках, тариф на водопостачання становитиме 19,64 грн за 1 м3 без ПДВ (23,568 грн з ПДВ), а на водовідведення — 19,00 грн за 1 м3 без ПДВ (22,80 грн з ПДВ).

Зазначимо, що показники лічильників необхідно подавати до 1 числа кожного місяця до "Інфоксводоканалу".

Людина миє руки. Фото: УНІАН

Тарифи на сміття

Сьогодні в Одесі діють такі тарифи на комунальну послугу з вивезення твердих побутових відходів:

"Еко-Ренесанс" — 35,49 гривні для мешканців багатоквартирних будинків та 61,26 гривні для мешканців приватного сектору на місяць з особи;

"Кліар-Сіті" — 33,99 гривні для мешканців багатоквартирних будинків та 58,68 гривні для жителів приватного сектора на місяць з особи;

"ТВ-Серрус" — 34,80 гривні для мешканців багатоквартирних будинків та 60,07 гривні для жителів приватного сектора на місяць з особи;

"Одескомунтранс" — 34,13 гривні для мешканців багатоквартирних будинків та 58,89 гривні для мешканців приватного сектору на місяць з особи.

Чоловік викидає сміття. Фото: pixabay

Нагадаємо, у групі ДТЕК розповіли про цілковиту готовність до майбутньої зими. Енергетики завершили виконання ремонтів усіх енергоблоків теплоелектростанцій, які були заплановані до початку опалювального сезону 2023-2024 років.