Как изменятся тарифы на коммуналку в ноябре

Коммунальные платежки. Фото: google.com

С 1-го ноября для некоторых одесситов вырастет тариф на электрическую энергию. Известно, что во время отопительного периода цена на газ и водоснабжение не будет подниматься.

Новини.LIVE собрали основные изменения в коммунальных тарифах.

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Тарифы для населения

Тариф на электроэнергию для одесситов повысили еще с 1 июня до 2,64 грн за кВт.

Согласно постановлению Кабмина №544, такая фиксированная цена будет действовать до 31 декабря 2023 года включительно. Поэтому в ноябре одесситы будут платить за электричество по 2,64 грн за кВт-ч.

Рука держит лампочку. Фото: pixabay

Тарифы для небытовых потребителей

В то же время, с 1 ноября ожидаются изменения в стоимости электроэнергии для малых небытовых потребителей. Изменение цены происходит ежемесячно (в соответствии с постановлением НКРЭКУ).

Например, малые небытовые потребители, подключенные к сетям ДТЭК:

I класс напряжения — 638,6 копейки за кВт-ч (с НДС);

II класс напряжения — 704,9 копейки за кВт-ч (с НДС).

Стоимость природного газа

Цены на голубое топливо для жителей Одессы в течение отопительного сезона тоже не изменятся.

Так, компания Нафтогаз Украины продлила действие тарифного плана для населения Фиксированный до 1 мая 2024 года. Поэтому стоимость газа и дальше будет составлять 7,96 грн за кубометр (с НДС).

Человек зажигает газовую плиту. Фото: pixabay

Распределение природного газа

С 1 октября изменился механизм формирования оплаты распределения природного газа для населения.

Речь идет о потребителях, которым газоснабжение полностью или частично прекращено. Теперь при формировании платежей учитывается только функционирующее, не опломбированное газовое оборудование.

Тарифы на тепло

Кабинет Министров зафиксировал стоимость газа для поставщиков тепла до 15 апреля 2024 года. Поэтому тарифы на отопление для одесситов не изменятся.

Производители тепла для населения и дальше будут платить за газ 7 420 грн за тысячу кубометров (с НДС). А производители тепла для бюджетных учреждений — 16 390 грн.

Девушка проверяет батареи на тепло. Фото: Украинская правда

Водоснабжение и водоотвод

Стоимость централизованного водоснабжения и водоотвода в Одессе в ноябре не указывает на изменения, однако НКРЭКУ несколько раз планировала повысить тарифы.

Сколько платят горожане

Для субъектов хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотвода тариф на водоснабжение будет составлять 8,28 грн за 1 м3 без НДС (9,936 грн с НДС), а на водоотвод — 7,39 грн за 1 м3 без НДС (8,868 грн с НДС).

Для других потребителей, включая юридические лица и население, проживающее в частном секторе и многоквартирных домах, тариф на водоснабжение будет составлять 19,64 грн за 1 м3 без НДС (23,568 грн с НДС), а на водоотвод — 19,00 грн за 1 м3 без НДС (22,80 грн с НДС).

Отметим, что показатели счетчиков необходимо подавать до 1 числа каждого месяца в "Инфоксводоканал".

Человек моет руки. Фото: УНИАН

Тарифы на мусор

Сегодня в Одессе действуют следующие тарифы на коммунальную услугу по вывозу твердых бытовых отходов:

"Эко-Ренессанс" — 35,49 гривны для жильцов многоквартирных домов и 61,26 гривны для жителей частного сектора в месяц с человека;

"Клиар-Сити" — 33,99 гривны для жителей многоквартирных домов и 58,68 гривны для жителей частного сектора в месяц с человека;

"ТВ-Серрус" — 34,80 гривны для жителей многоквартирных домов и 60,07 гривны для жителей частного сектора в месяц с человека;

"Одескоммунтранс" — 34,13 гривны для жильцов многоквартирных домов и 58,89 гривны для жителей частного сектора в месяц с человека.

Мужчина выбрасывает мусор. Фото: pixabay

Напомним, в группе ДТЭК рассказали о полной готовности к предстоящей зиме. Энергетики завершили выполнение ремонтов всех энергоблоков теплоэлектростанций, запланированных к началу отопительного сезона 2023-2024 годов.