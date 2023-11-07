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Сотни одесситов остались сегодня без света

7 ноября 2023 11:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Сотни одесситов остались сегодня без света
Энергетик работает на линиях. Фото: ДТЭК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 7 ноября, часть одесситов останется без электроснабжения из-за ремонтных работ на сетях. Энергетики отмечают, что вернуть свет в дома горожан планируют к 20:00.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света

Северный РЭС:

  • ул. Тепличная, 3б,4а
  • пр.-т. Добровольского, 100-104, 133-137,
  • Ак. Сахарова, 46, 48,
  • Паустовского, 5а, 12б,
  • Г. Бочарова, 71/корп.2,3.

Центральный РЭС:

  • Солнечная, 24-41,
  • О. Блока, 64, 65-91,
  • 1-я Проектная, 8,
  • 2-я Проектная, 1-24,
  • Ак. Горького, 1-196,
  • Элеваторная, 1-16а,
  • Житомирская, 11,58,168,170,
  • Кленовая, 16а,
  • Кустанайская, 23-43, 54-66а,
  • Марата, 54-88, 55-77,
  • Овидиопольская, 33-43а,
  • Тираспольская, 26-39,
  • Умова, 20-118,
  • 1-й пер. Марата, 1-6,
  • 2-й пер. Марата,1-4а,
  • Селянская,1-33,
  • Селянская,13а,
  • Южная, 27,
  • Солнечная, 1-23а.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, с 1-го ноября для некоторых одесситов вырос тариф на электрическую энергию. Известно, что во время отопительного периода цена на газ и водоснабжение не будет подниматься.

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