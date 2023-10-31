Масові відключення світла в Одесі

Енергетик працює на лініях. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 31 жовтня, значна частина одеситів залишилася без світла через планові ремонтні роботи на лініях електромереж. Енергетики обіцяють відновити живлення щонайбільше до 20:00.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла

Центральний РЕМ:

вул. Канатна 13,13/корп.1,

вул. Олександра Кутузакія, 19-31, 26-32,

вул. Розкидайлівська, 30,

пров. Старокінний, 3-11,4-22,

вул. Колонтаївська, 23-39, 26-32,

вул. Різовська, 25-33, 34-38,

вул. Розкидайлівська, 28,30,32,34,38,

вул. Скісна, 5,10,

вул. Канатна, 15-21,

вул. Івана Буніна, 2.

Північний РЕМ:

пров. 5-й Деревообробний, 3а-141,

пров. Оранжерейний, 18а-32, 25-43а,

пров. Цементний, 1-17, 2-16,

вул. Академіка Панкратової, 1-61,2-36,

вул. Котляревського, 1-23,2-16,

пров. Людмили Гінзбург, 5-43,10а-14,30,32,

вул. Кругова, 1-55, 2-58,

вул. Хавкіна, 1-51,

пров. Хуторський,1-27, 2-22,

пров. Шебелінський,13а-27,18,18а,

вул. Хуторська, 15-105,26-66,

пров. 4-й Деревообробний, 5,

вул. Геологічна, 9, 9а, 23а,

вул. Степова, 1-31, 2-22.

Південний РЕМ:

вул. Героїв Крут, 2, 4, 2/5, 2/2, 2/3, 2/4,

вул. Варненська, 5/3, 3, 3г, 5, 5/2,

вул. Люстдорфська дорога, 86а, 88,

вул. Академіка Філатова, 3/2,

вул. Іцхака Рабіна, 1-17,

вул. Варненська, 12/3,12/2, 14/2, 18/4, 18/5,18/корп.5, 18/ 3,18/4,12/4, 14/3,

вул. Космонавтів, 23/4-33,

вул. Героїв Крут, 39-49,26,

вул. Інглезі, 8,10,10/2,

вул. Івана та Юрія Лип, 22,26,

вул. Академіка Філатова, 49-57.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, Одеська область — серед лідерів антирейтингу за ймовірними відключеннями світла. Згідно з опублікованими графіками, у місті може не бути світла до восьми годин на добу.