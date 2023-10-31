Масові відключення світла в Одесі

Масові відключення до вечора — де в Одесі не буде світла
31 жовтня 2023 12:30
Енергетик працює на лініях. Фото: ДТЕК
Сьогодні, 31 жовтня, значна частина одеситів залишилася без світла через планові ремонтні роботи на лініях електромереж. Енергетики обіцяють відновити живлення щонайбільше до 20:00.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
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Де не буде світла
Центральний РЕМ:
- вул. Канатна 13,13/корп.1,
- вул. Олександра Кутузакія, 19-31, 26-32,
- вул. Розкидайлівська, 30,
- пров. Старокінний, 3-11,4-22,
- вул. Колонтаївська, 23-39, 26-32,
- вул. Різовська, 25-33, 34-38,
- вул. Розкидайлівська, 28,30,32,34,38,
- вул. Скісна, 5,10,
- вул. Канатна, 15-21,
- вул. Івана Буніна, 2.
Північний РЕМ:
- пров. 5-й Деревообробний, 3а-141,
- пров. Оранжерейний, 18а-32, 25-43а,
- пров. Цементний, 1-17, 2-16,
- вул. Академіка Панкратової, 1-61,2-36,
- вул. Котляревського, 1-23,2-16,
- пров. Людмили Гінзбург, 5-43,10а-14,30,32,
- вул. Кругова, 1-55, 2-58,
- вул. Хавкіна, 1-51,
- пров. Хуторський,1-27, 2-22,
- пров. Шебелінський,13а-27,18,18а,
- вул. Хуторська, 15-105,26-66,
- пров. 4-й Деревообробний, 5,
- вул. Геологічна, 9, 9а, 23а,
- вул. Степова, 1-31, 2-22.
Південний РЕМ:
- вул. Героїв Крут, 2, 4, 2/5, 2/2, 2/3, 2/4,
- вул. Варненська, 5/3, 3, 3г, 5, 5/2,
- вул. Люстдорфська дорога, 86а, 88,
- вул. Академіка Філатова, 3/2,
- вул. Іцхака Рабіна, 1-17,
- вул. Варненська, 12/3,12/2, 14/2, 18/4, 18/5,18/корп.5, 18/ 3,18/4,12/4, 14/3,
- вул. Космонавтів, 23/4-33,
- вул. Героїв Крут, 39-49,26,
- вул. Інглезі, 8,10,10/2,
- вул. Івана та Юрія Лип, 22,26,
- вул. Академіка Філатова, 49-57.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, Одеська область — серед лідерів антирейтингу за ймовірними відключеннями світла. Згідно з опублікованими графіками, у місті може не бути світла до восьми годин на добу.
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