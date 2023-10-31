Массовые отключения света в Одессе.

Энергетик работает на линиях. Фото: ДТЭК

Сегодня, 31 октября, значительная часть одесситов осталась без света из-за плановых ремонтных работ на линиях электросетей. Энергетики обещают возобновить питание до 20:00.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света

Центральный РЭС:

ул. Канатная 13,13/корп.1,

ул. Александра Кутузакия, 19-31, 26-32,

ул. Раскидайловская, 30,

пер. Староконный, 3-11,4-22,

ул. Колонтаевская, 23-39, 26-32,

ул. Ризовская, 25-33, 34-38,

ул. Раскидайловская, 28,30,32,34,38,

ул. Косвенная, 5,10,

ул. Канатная, 15-21,

ул. Ивана Бунина, 2.

Северный РЭС:

пер. 5-й Деревообрабатывающий, 3а-141,

пер. Оранжерейный, 18а-32, 25-43а,

пер. Цементный, 1-17, 2-16,

ул. Академика Панкратовой, 1-61,2-36,

ул. Котляревского, 1-23,2-16,

пер. Людмилы Гинзбург, 5-43,10а-14,30,32,

ул. Круговая, 1-55, 2-58,

ул. Хавкина, 1-51,

пер. Хуторской,1-27, 2-22,

пер. Шебелинский,13а-27,18,18а,

ул. Хуторская, 15-105,26-66,

пер. 4-й Деревообрабатывающий, 5,

ул. Геологическая, 9, 9а, 23а,

ул. Степная, 1-31, 2-22.

Южный РЭС:

ул. Героев Крут, 2, 4, 2/5, 2/2, 2/3, 2/4,

ул. Варненская, 5/3, 3, 3г, 5, 5/2,

ул. Люстдорфская дорога, 86а, 88,

ул. Академика Филатова, 3/2,

ул. Ицхака Рабина, 1-17,

ул. Варненская, 12/3,12/2, 14/2, 18/4, 18/5,18/корп.5, 18/3,18/4,12/4, 14/3,

ул. Космонавтов, 23/4-33,

ул. Героев Крут, 39-49,26,

ул. Инглези, 8,10,10/2,

ул. Ивана и Юрия Лип, 22,26,

ул. Академика Филатова, 49–57.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, Одесская область — среди лидеров антирейтинга за вероятными отключениями света. Согласно опубликованным графикам, в городе может не быть света до восьми часов в сутки.