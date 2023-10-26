Сотні одеситів залишилися сьогодні без світла

Енергетики працюють на лініях. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 26 жовтня, на електромережах Одеси тривають планові та аварійні роботи енергетиків на мережах міста. У ДТЕК обіцяють повернути світло найближчим часом.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла

Центральний РЕМ:

вул. Колонтаївська ,9/корп.11,

вул. Садиковська, 19-44,

вул. О. Кутузакія, 1, 3, 11-42,

вул. Південна, 13-48,

вул. Різовська, 17-28,

вул. Розкидайлівська, 16,30,

вул. Сєрова, 1-27,

вул. Ясиновського, 12,16,

вул. Південна, 17-34,

вул. Колонтаївська, 2, 8, 8/1,19, 21,

вул. Сєрова, 30-38,

вул. Фесенка, 7,

вул. Тираспольське шосе, 21-27.

Північний РЕМ:

пров. 4-й Деревообробний, 1-117,

пров. 5-й Деревообробний, 3а-141,

36-а лінія, 15,

36-а лінія на житловому масиві, 1-24,

37-а лінія на житловому масиві, 1-18,

45-а лінія на житловому масиві, 1-36,

46-а лінія на житловому масиві, 1-35,

вул. Луцька, 65, 67, 69, 71, 73, 75,

вул. 4-а, 38-52,

пров. Оранжерейний, 1-16б,

43-а лінія на житловому масиві, 2-34,

44-а лінія на житловому масиві, 1-51,

вул. Луцька, 59-63,

вул. Ракетна, 1-18,

вул. Агрономічна, 60-131,

вул. Ак. Панкратової, 1-31а,

вул. Кругова, 10б-58,

вул. Хавкіна, 1-31,

вул. Академіка Воробйова, 5,

вул. Нежданової, 2-28,

пров. 1-й Ключовий, 1, 1а, 2, 4, 5, 17,

пров. 2-й Ключовий, 1-15а,

пров. Ключовий, 3, 7, 9, 11, 13, 15/корп.2, 15а, 19, 21, 21а,

вул., 4-а 37, 39, 58, 58а,

вул. Теплична, 3б, 4а,

вул. Чорноморського Козацтва, 56, 58, 71, 73, 75 ,79/корп.81, 83, 85, 87, 89, 91, 93,

вул. 1-а Сортувальна, 36, 42, 42а, 44,

вул. Лузанівська, 65, 67,

вул. Червона 5, 7, 9, 15.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, Одеська область — серед лідерів антирейтингу за ймовірними відключеннями світла. Згідно з опублікованими графіками, у місті може не бути світла до 8 годин на добу.