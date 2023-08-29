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Масові відключення: тисячі одеситів залишилися сьогодні без світла

29 серпня 2023 11:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Тисячі одеситів залишилися сьогодні без світла
Енергетик працює на лінії. Фото: ДТЕК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 29 серпня, енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах міста. Тому радимо одеситам зарядити електронні пристрої заздалегідь.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла

Центральний РЕМ:

  • вул. Канатна, 11,
  • вул. Маразліївська, 10/1.

Роботи планують завершити до 20:00.

  • вул. Василя Жуковського, 33,
  • вул. Віцеадмірала Жукова, 17/19 

Роботи планують завершити до 19:00.

  • вул. Базарна, 1-4,
  • вул. Віри Інбер, 11-7,
  • вул. Єврейська, 19-23/32,
  • вул. Канатна, 45,
  • вул. Леонтовича, 4,
  • бульв. Лідерсовський, 15-17а,
  • вул. Маразліївська, 1а,
  • вул. Пушкінська, 28-39,
  • вул. Рішельєвська, 27,
  • вул. Троїцька, 1-34,
  • вул. Успенська, 2а-31. 

Роботи планують завершити до 17:00.

Південний РЕМ:

  • просп. Свободи, 32, 36.
  • 11-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 6-8,
  • 12-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 1-8,
  • 13-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 1-8,
  • 13-а лінія 6-ої ст. Чорноморської дороги, 1а,
  • 14-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 1-8,
  • вул. Академіка Корольова, 34/1,
  • вул. Тульська, 68-93. 

Роботи планують завершити до 17:00.

Північний РЕМ:

  • вул. Академіка Панкратової, 1-31а,
  • вул. Володимира Хавкіна, 1-31,
  • вул. Геологічна, 9-23а,
  • вул. Кругова, 10б-58,
  • вул. Степова, 1-31,
  • вул. Хутірська, 15-71. 

Роботи планують завершити до 19:00.

Нагадаємо, на тлі інформації про те, що ворог може знову готувати атаки на критичну інфраструктуру України в опалюваний сезон, енергетики пропрацьовують всі можливі сценарії. В Одеській області тривають перевірки котелень та станцій, які обслуговують абонентів.

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