Тисячі одеситів залишилися сьогодні без світла

Енергетик працює на лінії. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 29 серпня, енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах міста. Тому радимо одеситам зарядити електронні пристрої заздалегідь.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Центральний РЕМ:

вул. Канатна, 11,

вул. Маразліївська, 10/1.

Роботи планують завершити до 20:00.

вул. Василя Жуковського, 33,

вул. Віцеадмірала Жукова, 17/19

Роботи планують завершити до 19:00.

вул. Базарна, 1-4,

вул. Віри Інбер, 11-7,

вул. Єврейська, 19-23/32,

вул. Канатна, 45,

вул. Леонтовича, 4,

бульв. Лідерсовський, 15-17а,

вул. Маразліївська, 1а,

вул. Пушкінська, 28-39,

вул. Рішельєвська, 27,

вул. Троїцька, 1-34,

вул. Успенська, 2а-31.

Роботи планують завершити до 17:00.

Південний РЕМ:

просп. Свободи, 32, 36.

11-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 6-8,

12-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 1-8,

13-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 1-8,

13-а лінія 6-ої ст. Чорноморської дороги, 1а,

14-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 1-8,

вул. Академіка Корольова, 34/1,

вул. Тульська, 68-93.

Роботи планують завершити до 17:00.

Північний РЕМ:

вул. Академіка Панкратової, 1-31а,

вул. Володимира Хавкіна, 1-31,

вул. Геологічна, 9-23а,

вул. Кругова, 10б-58,

вул. Степова, 1-31,

вул. Хутірська, 15-71.

Роботи планують завершити до 19:00.

Нагадаємо, на тлі інформації про те, що ворог може знову готувати атаки на критичну інфраструктуру України в опалюваний сезон, енергетики пропрацьовують всі можливі сценарії. В Одеській області тривають перевірки котелень та станцій, які обслуговують абонентів.