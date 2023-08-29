Масові відключення: тисячі одеситів залишилися сьогодні без світла
Сьогодні, 29 серпня, енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах міста. Тому радимо одеситам зарядити електронні пристрої заздалегідь.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де не буде світла
Центральний РЕМ:
- вул. Канатна, 11,
- вул. Маразліївська, 10/1.
Роботи планують завершити до 20:00.
- вул. Василя Жуковського, 33,
- вул. Віцеадмірала Жукова, 17/19
Роботи планують завершити до 19:00.
- вул. Базарна, 1-4,
- вул. Віри Інбер, 11-7,
- вул. Єврейська, 19-23/32,
- вул. Канатна, 45,
- вул. Леонтовича, 4,
- бульв. Лідерсовський, 15-17а,
- вул. Маразліївська, 1а,
- вул. Пушкінська, 28-39,
- вул. Рішельєвська, 27,
- вул. Троїцька, 1-34,
- вул. Успенська, 2а-31.
Роботи планують завершити до 17:00.
Південний РЕМ:
- просп. Свободи, 32, 36.
- 11-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 6-8,
- 12-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 1-8,
- 13-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 1-8,
- 13-а лінія 6-ої ст. Чорноморської дороги, 1а,
- 14-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 1-8,
- вул. Академіка Корольова, 34/1,
- вул. Тульська, 68-93.
Роботи планують завершити до 17:00.
Північний РЕМ:
- вул. Академіка Панкратової, 1-31а,
- вул. Володимира Хавкіна, 1-31,
- вул. Геологічна, 9-23а,
- вул. Кругова, 10б-58,
- вул. Степова, 1-31,
- вул. Хутірська, 15-71.
Роботи планують завершити до 19:00.
Нагадаємо, на тлі інформації про те, що ворог може знову готувати атаки на критичну інфраструктуру України в опалюваний сезон, енергетики пропрацьовують всі можливі сценарії. В Одеській області тривають перевірки котелень та станцій, які обслуговують абонентів.