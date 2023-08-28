Відключення світла в Одесі

Енергетик працює на лінії. Фото ілюстративне: pixabay

Сьогодні, 28 серпня, кілька десятків вулиць в Одесі залишаться без світла. Енергетики ДТЕК працюють на лініях електромереж у різних районах міста.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Центральний РЕМ:

10-а Вулиця, 1а-14,

11-а Вулиця, 1,

пров. 1-й Кустанайський, 1-2,

пров. 1-й Разумовський, 2-8,

пров. 2-й Кустанайський, 2-4,

9-а Вулиця, 3-18,

пров. Азовський, 1-16,

вул. Бабеля, 6,

вул. Балківська, 119-143,

вул. Брестська, 17-53,

вул. Василя Кандинського, 1-36а,

вул. Головківська, 2,

вул. Дністровська, 1-19а,

вул. Ігоря Іванова, 5,

вул. Картамишевська, 40 -40/1,

вул. Комітетська, 4/6,

вул. Кустанайська, 2-28,

вул. Літакова, 22,

вул. Лугова, 42-73,

вул. Михайла Задніпровського, 3а-32,

площа Михайлівська, 12/14,

вул. Овідіопольська, 1-26а,

Овідіопольська дорога, 3-9а,

вул. Остапа Вишні, 3-44,

вул. Прирейкова, 21-50,

вул. Середня, 8-61,

вул. Сінна, 1-15,

вул. Скісна, 78-78б,

вул. Стовпова, 17,

вул. Танкістів, 56-62.

Роботи планують завершити до 17:00.

вул. Велика Арнаутська, 2б,

вул. Грецька, 5, 7, 14,

вул. Дерибасівська, 5,

вул. Дігтярна, 3-10,

вул. Ковальська, 29-40,

вул. Преображенська, 94,

вул. Приморська, 1,

вул. Пушкінська, 7-7/2,

вул. Старорізнична, 28-37,

вул. Тираспольська, 11-24,

вул. Успенська, 76-125.

Роботи планують завершити до 19:00.

Південний РЕМ:

просп. Свободи, 32, 36

Роботи планують завершити до 19.00.

Північний РЕМ:

вул. Академіка Панкратової, 1-31а,

вул. Володимира Хавкіна, 1-31,

вул. Геологічна, 9-23а,

вул. Кругова, 10б-58,

вул. Степова, 1-31,

вул. Хутірська, 15-71

Роботи планують завершити до 19:00.

Зазначимо, власники будь-якого бізнесу переймаються тим, як працювати в умовах блекаутів. Чи вдасться втриматися економічно в період цьогорічного опалювального сезону — питання, яке турбує на фоні заяв політиків та чиновників щодо важкої зими та довгих відключень. Складність і в тому, що неможливо спрогнозувати можливі ракетні удари, які послаблюють енергосистему. Чи готовий бізнес до блекаутів і що лякає більше — відсутність світла чи заяви політиків, — розбиралося Новини.LIVE.