Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Масові відключення: де в Одесі не буде світла сьогодні arrow

Масові відключення: де в Одесі не буде світла сьогодні

28 серпня 2023 11:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Відключення світла в Одесі
Енергетик працює на лінії. Фото ілюстративне: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 28 серпня, кілька десятків вулиць в Одесі залишаться без світла. Енергетики ДТЕК працюють на лініях електромереж у різних районах міста. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Де не буде світла

Центральний РЕМ:

  • 10-а Вулиця, 1а-14,
  • 11-а Вулиця, 1,
  • пров. 1-й Кустанайський, 1-2,
  • пров. 1-й Разумовський, 2-8, 
  • пров. 2-й Кустанайський, 2-4,
  • 9-а Вулиця, 3-18,
  • пров. Азовський, 1-16,
  • вул. Бабеля, 6,
  • вул. Балківська, 119-143,
  • вул. Брестська, 17-53,
  • вул. Василя Кандинського, 1-36а,
  • вул. Головківська, 2,
  • вул. Дністровська, 1-19а,
  • вул. Ігоря Іванова, 5,
  • вул. Картамишевська, 40 -40/1,
  • вул. Комітетська, 4/6,
  • вул. Кустанайська, 2-28,
  • вул. Літакова, 22,
  • вул. Лугова, 42-73,
  • вул. Михайла Задніпровського, 3а-32,
  • площа Михайлівська, 12/14,
  • вул. Овідіопольська, 1-26а,
  • Овідіопольська дорога, 3-9а,
  • вул. Остапа Вишні, 3-44,
  • вул. Прирейкова, 21-50,
  • вул. Середня, 8-61,
  • вул. Сінна, 1-15,
  • вул. Скісна, 78-78б,
  • вул. Стовпова, 17,
  • вул. Танкістів, 56-62.  

Роботи планують завершити до 17:00.

  • вул. Велика Арнаутська, 2б,
  • вул. Грецька, 5, 7, 14,
  • вул. Дерибасівська, 5,
  • вул. Дігтярна, 3-10,
  • вул. Ковальська, 29-40,
  • вул. Преображенська, 94,
  • вул. Приморська, 1,
  • вул. Пушкінська, 7-7/2,
  • вул. Старорізнична, 28-37,
  • вул. Тираспольська, 11-24,
  • вул. Успенська, 76-125. 

Роботи планують завершити до 19:00.

Південний РЕМ:

  • просп. Свободи, 32, 36 

Роботи планують завершити до 19.00.

Північний РЕМ:

  • вул. Академіка Панкратової, 1-31а, 
  • вул. Володимира Хавкіна, 1-31,
  • вул. Геологічна, 9-23а,
  • вул. Кругова, 10б-58,
  • вул. Степова, 1-31,
  • вул. Хутірська, 15-71 

Роботи планують завершити до 19:00.

Зазначимо, власники будь-якого бізнесу переймаються тим, як працювати в умовах блекаутів. Чи вдасться втриматися економічно в період цьогорічного опалювального сезону — питання, яке турбує на фоні заяв політиків та чиновників щодо важкої зими та довгих відключень. Складність і в тому, що неможливо спрогнозувати можливі ракетні удари, які послаблюють енергосистему.  Чи готовий бізнес до блекаутів і що лякає більше — відсутність світла чи заяви політиків, — розбиралося Новини.LIVE. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

None

Головні новини України 27 серпня: проведення парламентських виборів та просування ЗСУ

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз