Відключення світла в Одесі

Масові відключення: де в Одесі не буде світла сьогодні
Сьогодні, 28 серпня, кілька десятків вулиць в Одесі залишаться без світла. Енергетики ДТЕК працюють на лініях електромереж у різних районах міста.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де не буде світла
Центральний РЕМ:
- 10-а Вулиця, 1а-14,
- 11-а Вулиця, 1,
- пров. 1-й Кустанайський, 1-2,
- пров. 1-й Разумовський, 2-8,
- пров. 2-й Кустанайський, 2-4,
- 9-а Вулиця, 3-18,
- пров. Азовський, 1-16,
- вул. Бабеля, 6,
- вул. Балківська, 119-143,
- вул. Брестська, 17-53,
- вул. Василя Кандинського, 1-36а,
- вул. Головківська, 2,
- вул. Дністровська, 1-19а,
- вул. Ігоря Іванова, 5,
- вул. Картамишевська, 40 -40/1,
- вул. Комітетська, 4/6,
- вул. Кустанайська, 2-28,
- вул. Літакова, 22,
- вул. Лугова, 42-73,
- вул. Михайла Задніпровського, 3а-32,
- площа Михайлівська, 12/14,
- вул. Овідіопольська, 1-26а,
- Овідіопольська дорога, 3-9а,
- вул. Остапа Вишні, 3-44,
- вул. Прирейкова, 21-50,
- вул. Середня, 8-61,
- вул. Сінна, 1-15,
- вул. Скісна, 78-78б,
- вул. Стовпова, 17,
- вул. Танкістів, 56-62.
Роботи планують завершити до 17:00.
- вул. Велика Арнаутська, 2б,
- вул. Грецька, 5, 7, 14,
- вул. Дерибасівська, 5,
- вул. Дігтярна, 3-10,
- вул. Ковальська, 29-40,
- вул. Преображенська, 94,
- вул. Приморська, 1,
- вул. Пушкінська, 7-7/2,
- вул. Старорізнична, 28-37,
- вул. Тираспольська, 11-24,
- вул. Успенська, 76-125.
Роботи планують завершити до 19:00.
Південний РЕМ:
- просп. Свободи, 32, 36
Роботи планують завершити до 19.00.
Північний РЕМ:
- вул. Академіка Панкратової, 1-31а,
- вул. Володимира Хавкіна, 1-31,
- вул. Геологічна, 9-23а,
- вул. Кругова, 10б-58,
- вул. Степова, 1-31,
- вул. Хутірська, 15-71
Роботи планують завершити до 19:00.
Зазначимо, власники будь-якого бізнесу переймаються тим, як працювати в умовах блекаутів. Чи вдасться втриматися економічно в період цьогорічного опалювального сезону — питання, яке турбує на фоні заяв політиків та чиновників щодо важкої зими та довгих відключень. Складність і в тому, що неможливо спрогнозувати можливі ракетні удари, які послаблюють енергосистему. Чи готовий бізнес до блекаутів і що лякає більше — відсутність світла чи заяви політиків, — розбиралося Новини.LIVE.