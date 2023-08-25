Без світла до вечора: де в Одесі відключать електропостачання
Сьогодні, 25 серпня, майже 20 вулиць міста залишаться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де не буде світла до 16:00
- вул. Балківська, 143А,
- вул. Велика Арнаутська, 86, 86а, 92, 92/94,
- вул. Інглезі, 1, 3, 3А.
Де не буде світла до 18:00
- пров. 1-й Ювілейний, 1А – 12,
- пров. 2-й Ювілейний, 2 – 14,
- вул. Куниці, 1 – 12,
- пров. Одеський, 3 – 15,
- вул. Проценка, 11 – 19,
- вул. Романа Шухевича, 1 – 10,
- вул. Сергія Ядова, 1 – 47,
- вул. Соціальна, 3 – 24А
Де не буде світла до 19:00
- вул. Академіка Панкратової, 1 — 31А,
- вул. Володимира Хавкіна, 1 – 31,
- вул. Геологічна, 9 - 23А,
- вул. Кругова, 10Б – 58,
- вул. Степова, 1 – 31,
- вул. Хутірська, 15 – 71.
Зазначимо, власники будь-якого бізнесу переймаються тим, як працювати в умовах блекаутів. Чи вдасться втриматися економічно в період цьогорічного опалювального сезону — питання, яке турбує на фоні заяв політиків та чиновників щодо важкої зими та довгих відключень. Складність і в тому, що неможливо спрогнозувати можливі ракетні удари, які послаблюють енергосистему. Чи готовий бізнес до блекаутів і що лякає більше — відсутність світла чи заяви політиків, — розбиралося Новини.LIVE.