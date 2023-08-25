Без світла до вечора: де в Одесі відключать електропостачання

Відключення світла. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 25 серпня, майже 20 вулиць міста залишаться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла до 16:00

вул. Балківська, 143А,

вул. Велика Арнаутська, 86, 86а, 92, 92/94,

вул. Інглезі, 1, 3, 3А.

Де не буде світла до 18:00

пров. 1-й Ювілейний, 1А – 12,

пров. 2-й Ювілейний, 2 – 14,

вул. Куниці, 1 – 12,

пров. Одеський, 3 – 15,

вул. Проценка, 11 – 19,

вул. Романа Шухевича, 1 – 10,

вул. Сергія Ядова, 1 – 47,

вул. Соціальна, 3 – 24А

Де не буде світла до 19:00

вул. Академіка Панкратової, 1 — 31А,

вул. Володимира Хавкіна, 1 – 31,

вул. Геологічна, 9 - 23А,

вул. Кругова, 10Б – 58,

вул. Степова, 1 – 31,

вул. Хутірська, 15 – 71.

Зазначимо, власники будь-якого бізнесу переймаються тим, як працювати в умовах блекаутів. Чи вдасться втриматися економічно в період цьогорічного опалювального сезону — питання, яке турбує на фоні заяв політиків та чиновників щодо важкої зими та довгих відключень. Складність і в тому, що неможливо спрогнозувати можливі ракетні удари, які послаблюють енергосистему. Чи готовий бізнес до блекаутів і що лякає більше — відсутність світла чи заяви політиків, — розбиралося Новини.LIVE.