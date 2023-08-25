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Без світла до вечора: де в Одесі відключать електропостачання

25 серпня 2023 11:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Без світла до вечора: де в Одесі відключать електропостачання
Відключення світла. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 25 серпня, майже 20 вулиць міста залишаться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла до 16:00

  • вул. Балківська, 143А, 
  • вул. Велика Арнаутська, 86, 86а, 92, 92/94, 
  • вул. Інглезі, 1, 3, 3А.

Де не буде світла до 18:00

  • пров. 1-й Ювілейний, 1А – 12, 
  • пров. 2-й Ювілейний, 2 – 14, 
  • вул. Куниці, 1 – 12, 
  • пров. Одеський, 3 – 15, 
  • вул. Проценка, 11 – 19, 
  • вул. Романа Шухевича, 1 – 10, 
  • вул. Сергія Ядова, 1 – 47, 
  • вул. Соціальна, 3 – 24А

Де не буде світла до 19:00

  • вул. Академіка Панкратової, 1 — 31А,
  • вул. Володимира Хавкіна, 1 – 31, 
  • вул. Геологічна, 9 - 23А, 
  • вул. Кругова, 10Б – 58, 
  • вул. Степова, 1 – 31, 
  • вул. Хутірська, 15 – 71. 

Зазначимо, власники будь-якого бізнесу переймаються тим, як працювати в умовах блекаутів. Чи вдасться втриматися економічно в період цьогорічного опалювального сезону — питання, яке турбує на фоні заяв політиків та чиновників щодо важкої зими та довгих відключень. Складність і в тому, що неможливо спрогнозувати можливі ракетні удари, які послаблюють енергосистему.  Чи готовий бізнес до блекаутів і що лякає більше — відсутність світла чи заяви політиків, — розбиралося Новини.LIVE. 

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