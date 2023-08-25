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Без света до вечера: где в Одессе отключат электроснабжение

25 августа 2023 11:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Без света до вечера: где в Одессе отключат электроснабжение
Отключение света. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 25 августа, почти 20 улиц города останутся без света. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света до 16:00

  • ул. Балковская, 143А,
  • ул. Большая Арнаутская, 86, 86а, 92, 92/94,
  • ул. Инглей, 1, 3, 3А.

Где не будет света до 18:00

  • пров. 1-й Юбилейный, 1А – 12,
  • пров. 2-й Юбилейный, 2 – 14,
  • ул. Куницы, 1 – 12,
  • пров. Одесский, 3 – 15,
  • ул. Проценко, 11 – 19,
  • ул. Романа Шухевича, 1 – 10,
  • ул. Сергея Ядова, 1 – 47,
  • ул. Социальная, 3 – 24А

Где не будет света до 19:00

  • ул. Академика Панкратовой, 1 - 31А,
  • ул. Владимира Хавкина, 1 – 31,
  • ул. Геологическая, 9 - 23А,
  • ул. Круговая, 10Б – 58,
  • ул. Степная, 1 – 31,
  • ул. Хуторская, 15 – 71.

Отметим, владельцы любого бизнеса озабочены тем, как работать в условиях блекаутов. Удастся ли удержаться экономически в период отопительного сезона этого года — вопрос, который беспокоит на фоне заявлений политиков и чиновников относительно тяжелой зимы и долгих отключений. Сложность и в том, что невозможно спрогнозировать возможные ракетные удары, ослабляющие энергосистему. Готов ли бизнес к блекаутам и пугающий больше — отсутствие света или заявления политиков, разбиралось Новини.LIVE.

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