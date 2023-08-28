Отключение света в Одессе

Энергетик работает на линии. Фото иллюстративное: pixabay

Сегодня, 28 августа, несколько десятков улиц в Одессе останутся без света. Энергетики ДТЭК работают на линиях электросетей в разных районах города.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света

Центральный РЭС:

10-я Улица, 1а-14,

11-я Улица, 1,

пер. 1-й Кустанайский, 1-2,

пер. 1-й Разумовский, 2-8,

пер. 2-й Кустанайский, 2-4,

9-я Улица, 3-18,

пер. Азовский, 1-16,

ул. Бабеля, 6,

ул. Балковская, 119-143,

ул. Брестская, 17-53,

ул. Василия Кандинского, 1-36а,

ул. Головковская, 2,

ул. Днестровская, 1-19а,

ул. Игоря Иванова, 5,

ул. Картамышевская, 40-40/1,

ул. Комитетская, 4/6,

ул. Кустанайская, 2-28,

ул. Самолетная, 22,

ул. Луговая, 42-73,

ул. Михаила Заднепровского, 3а-32,

площадь Михайловская, 12/14,

ул. Овидиопольская, 1-26а,

Овидиопольская дорога, 3-9а,

ул. Остапа Вишни, 3-44,

ул. Прирейковая, 21-50,

ул. Средняя, 8-61,

ул. Сенная, 1-15,

ул. Косвенная, 78-78б,

ул. Столбовая, 17,

ул. Танкистов, 56-62.

Работы планируют завершить к 17:00.

ул. Большая Арнаутская, 2б,

ул. Греческая, 5, 7, 14,

ул. Дерибасовская, 5,

ул. Дегтярная, 3-10,

ул. Кузнечная, 29-40,

ул. Преображенская, 94,

ул. Приморская, 1,

ул. Пушкинская, 7-7/2,

ул. Старорозничная, 28-37,

ул. Тираспольская, 11-24,

ул. Успенская, 76-125.

Работы планируют завершить к 19:00.

Южный РЭС:

просп. Свободы, 32, 36

Работы планируют завершить к 19:00.

Северный РЭС:

ул. Академика Панкратовой, 1-31а,

ул. Владимира Хавкина, 1-31,

ул. Геологическая, 9-23а,

ул. Круговая, 10б-58,

ул. Степная, 1-31,

ул. Хуторская, 15-71

Работы планируют завершить к 19:00.

Отметим, владельцы любого бизнеса беспокоятся о том, как работать в условиях блэкаутов. Удастся ли удержаться экономически в период отопительного сезона этого года — вопрос, который беспокоит на фоне заявлений политиков и чиновников относительно тяжелой зимы и долгих отключений. Сложность и в том, что невозможно спрогнозировать возможные ракетные удары, ослабляющие энергосистему. Готов ли бизнес к блэкаутам и пугающий больше — отсутствие света или заявления политиков, — разбиралось Новини.LIVE.