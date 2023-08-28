Отключение света в Одессе

Массовые отключения: где в Одессе не будет света сегодня
Сегодня, 28 августа, несколько десятков улиц в Одессе останутся без света. Энергетики ДТЭК работают на линиях электросетей в разных районах города.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Где не будет света
Центральный РЭС:
- 10-я Улица, 1а-14,
- 11-я Улица, 1,
- пер. 1-й Кустанайский, 1-2,
- пер. 1-й Разумовский, 2-8,
- пер. 2-й Кустанайский, 2-4,
- 9-я Улица, 3-18,
- пер. Азовский, 1-16,
- ул. Бабеля, 6,
- ул. Балковская, 119-143,
- ул. Брестская, 17-53,
- ул. Василия Кандинского, 1-36а,
- ул. Головковская, 2,
- ул. Днестровская, 1-19а,
- ул. Игоря Иванова, 5,
- ул. Картамышевская, 40-40/1,
- ул. Комитетская, 4/6,
- ул. Кустанайская, 2-28,
- ул. Самолетная, 22,
- ул. Луговая, 42-73,
- ул. Михаила Заднепровского, 3а-32,
- площадь Михайловская, 12/14,
- ул. Овидиопольская, 1-26а,
- Овидиопольская дорога, 3-9а,
- ул. Остапа Вишни, 3-44,
- ул. Прирейковая, 21-50,
- ул. Средняя, 8-61,
- ул. Сенная, 1-15,
- ул. Косвенная, 78-78б,
- ул. Столбовая, 17,
- ул. Танкистов, 56-62.
Работы планируют завершить к 17:00.
- ул. Большая Арнаутская, 2б,
- ул. Греческая, 5, 7, 14,
- ул. Дерибасовская, 5,
- ул. Дегтярная, 3-10,
- ул. Кузнечная, 29-40,
- ул. Преображенская, 94,
- ул. Приморская, 1,
- ул. Пушкинская, 7-7/2,
- ул. Старорозничная, 28-37,
- ул. Тираспольская, 11-24,
- ул. Успенская, 76-125.
Работы планируют завершить к 19:00.
Южный РЭС:
- просп. Свободы, 32, 36
Работы планируют завершить к 19:00.
Северный РЭС:
- ул. Академика Панкратовой, 1-31а,
- ул. Владимира Хавкина, 1-31,
- ул. Геологическая, 9-23а,
- ул. Круговая, 10б-58,
- ул. Степная, 1-31,
- ул. Хуторская, 15-71
Работы планируют завершить к 19:00.
Отметим, владельцы любого бизнеса беспокоятся о том, как работать в условиях блэкаутов. Удастся ли удержаться экономически в период отопительного сезона этого года — вопрос, который беспокоит на фоне заявлений политиков и чиновников относительно тяжелой зимы и долгих отключений. Сложность и в том, что невозможно спрогнозировать возможные ракетные удары, ослабляющие энергосистему. Готов ли бизнес к блэкаутам и пугающий больше — отсутствие света или заявления политиков, — разбиралось Новини.LIVE.