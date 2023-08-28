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Массовые отключения: где в Одессе не будет света сегодня

28 августа 2023 11:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Отключение света в Одессе
Энергетик работает на линии. Фото иллюстративное: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 28 августа, несколько десятков улиц в Одессе останутся без света. Энергетики ДТЭК работают на линиях электросетей в разных районах города.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света

Центральный РЭС:

  • 10-я Улица, 1а-14,
  • 11-я Улица, 1,
  • пер. 1-й Кустанайский, 1-2,
  • пер. 1-й Разумовский, 2-8,
  • пер. 2-й Кустанайский, 2-4,
  • 9-я Улица, 3-18,
  • пер. Азовский, 1-16,
  • ул. Бабеля, 6,
  • ул. Балковская, 119-143,
  • ул. Брестская, 17-53,
  • ул. Василия Кандинского, 1-36а,
  • ул. Головковская, 2,
  • ул. Днестровская, 1-19а,
  • ул. Игоря Иванова, 5,
  • ул. Картамышевская, 40-40/1,
  • ул. Комитетская, 4/6,
  • ул. Кустанайская, 2-28,
  • ул. Самолетная, 22,
  • ул. Луговая, 42-73,
  • ул. Михаила Заднепровского, 3а-32,
  • площадь Михайловская, 12/14,
  • ул. Овидиопольская, 1-26а,
  • Овидиопольская дорога, 3-9а,
  • ул. Остапа Вишни, 3-44,
  • ул. Прирейковая, 21-50,
  • ул. Средняя, 8-61,
  • ул. Сенная, 1-15,
  • ул. Косвенная, 78-78б,
  • ул. Столбовая, 17,
  • ул. Танкистов, 56-62.

Работы планируют завершить к 17:00.

  • ул. Большая Арнаутская, 2б,
  • ул. Греческая, 5, 7, 14,
  • ул. Дерибасовская, 5,
  • ул. Дегтярная, 3-10,
  • ул. Кузнечная, 29-40,
  • ул. Преображенская, 94,
  • ул. Приморская, 1,
  • ул. Пушкинская, 7-7/2,
  • ул. Старорозничная, 28-37,
  • ул. Тираспольская, 11-24,
  • ул. Успенская, 76-125.

Работы планируют завершить к 19:00.

Южный РЭС:

  • просп. Свободы, 32, 36

Работы планируют завершить к 19:00.

Северный РЭС:

  • ул. Академика Панкратовой, 1-31а,
  • ул. Владимира Хавкина, 1-31,
  • ул. Геологическая, 9-23а,
  • ул. Круговая, 10б-58,
  • ул. Степная, 1-31,
  • ул. Хуторская, 15-71

Работы планируют завершить к 19:00.

Отметим, владельцы любого бизнеса беспокоятся о том, как работать в условиях блэкаутов. Удастся ли удержаться экономически в период отопительного сезона этого года — вопрос, который беспокоит на фоне заявлений политиков и чиновников относительно тяжелой зимы и долгих отключений. Сложность и в том, что невозможно спрогнозировать возможные ракетные удары, ослабляющие энергосистему. Готов ли бизнес к блэкаутам и пугающий больше — отсутствие света или заявления политиков, — разбиралось Новини.LIVE.

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