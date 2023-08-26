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Вимкнення світла на Одещині в разі обстрілів стануть коротшими і справедливими, — ДТЕК

26 серпня 2023 16:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі урегулюють відключення світла під час блекаутів
Енергетик працює на лінії. Фото: ДТЕК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

На тлі інформації про те, що ворог може знову готувати атаки на критичну інфраструктуру України в опалюваний сезон, енергетики пропрацьовують всі можливі сценарії. В Одеській області тривають перевірки котелень та станцій, які обслуговують абонентів.

Про це повідомив гендиректор ДТЕК Одеські електромережі Дмитро Григор'єв.

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За його словами, зараз відбуваються тренування, спрямовані на те, щоб у випадок блекаутів в осінньо-зимовий період об'єкти критичної інфраструктури живилися  генераторами, не надаючи "привілеїв" для житлових будинків, які знаходяться з ними на одній лінії. 

"Станом на сьогодні в області ми дивимося на всі об'єкти критичної інфраструктури, які мають бути забезпечені генераторами. Ми маємо відійти від негативної практики минулих років, коли через проблеми на маленькій котельні, були грандіозні проблеми. Ми розуміємо, що якщо це буде, ми до цього будемо готові", — сказав Григор'єв.

Згідно з цим, вимкнення світла для побутових споживачів будуть коротшими, а графіки відключень справедливими.

Підготовка енергооб'єктів до зими

ДТЕК Одеські електромережі, бувши основою електропостачання для регіону, активно займається ремонтом та модернізацією пошкоджених енергооб'єктів. За час повномасштабного вторгнення ворог пошкодив або повністю зруйнував 81 енергооб'єкт ДТЕК на Одещині. 

Нагадаємо, Одеська область самостійно може покрити до 20% своїх потреб під час опалювального сезону. Це можливо завдяки альтернативним джерелам енергії, які є в регіоні.

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