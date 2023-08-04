Зима буде складною: наскільки Одещина готова до холодів

Перевірка підготовки Одещини до зими. Фото: ДТЕК

ДТЕК Одеські електромережі готує енергетичну систему регіону до наближення майбутньої зими. Вже зараз енергетики компанії зробили понад півтисячі капітальних ремонтів на ключових енергооб'єктах Одещини.

Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі.

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Стан підготовки енергетичного обладнання та мереж регіону до зими обговорили на виїзній нараді Міністра енергетики України Германа Галущенка, на якій також присутні були голова Одеської ОВА Олег Кіпер та керівники енергокомпаній області. Міністр енергетики зазначив, що майбутня зима можу бути ще складнішою за попередню.

Міністр енергетики відвідав енергетичний обʼєкт ДТЕК Одеські електромережі. Фото: ДТЕК

"Наступна зима може бути ще складнішою, ніж попередня — ми очікуємо, що ворог знову буде намагатися прицільно знищувати енергосистему. Одеса минулої зими, можливо, навіть сильніше, ніж інші регіони, відчула, що таке відсутність електропостачання. І наше завдання сьогодні — докласти максимум зусиль, допомагаючи один одному, аби якнайкраще підготувати регіон і місто Одесу до наступної зими", — зазначив Міністр енергетики України Герман Галущенко.

Підготовка енергооб'єктів до зими

ДТЕК Одеські електромережі, бувши основою електропостачання для регіону, активно займається ремонтом та модернізацією пошкоджених енергооб'єктів. За час повномасштабного вторгнення ворог пошкодив або повністю зруйнував 81 енергооб'єкт ДТЕК на Одещині.

"Ми не можемо спрогнозувати плани ворога, проте у співпраці з колегами з магістральних мереж будемо робити все можливе, щоб пройти зиму зі світлом. В разі виникнення аварій наші 206 аварійно-відновлювальних бригад працюють 24/7, щоб якнайшвидше повертати світло в домівки клієнтів", — зазначив генеральний директор ДТЕК Одеські електромережі Дмитро Григор’єв.

Енергетики компанії вже виконали 516 капітальних ремонтів на важливих енергетичних об'єктах області. Також зазначено, що компанія планує до кінця року відремонтувати ще 364 енергетичних об'єкти.

Нагадаємо, в Одесі були представлені результати роботи з переведення котелень з газу на альтернативне паливо. Вже 208 котелень у регіоні працюють на пелетах та брикетах. Триває робота щодо створення системи розподіленої генерації в Одесі з метою залучення 30 МВт енергетичних потужностей, які забезпечать безперебійну роботу об'єктів життєзабезпечення.