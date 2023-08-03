Опалювальний сезон 2023/24: чи буде Одеса з теплом

Селекторна нарада з енергетичної безпеки в Одесі. Фото: Одеська ОВА

Сьогодні в Одесі відбулася важлива селекторна нарада з енергетичної безпеки та підготовки енергетичних об'єктів області до наближення опалювального сезону. Частина котелень в регіоні вже переведені на альтернативне паливо, що забезпечить тепло в домівках мешканців області.

Про це повідомляє Одеська РВА.

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Питання що обговорювалися на нараді були насамперед спрямовані на підготовку до опалювального сезону 2023-2024, забезпечення готовності енергозабезпечення до роботи у зимовий період, та фізичний захист об'єктів критичної інфраструктури області для стабільної та безперебійної роботи в умовах воєнного стану.

Олег Кіпер та герман Галущенко. Фото: Одеська ОВА

"Триває активна підготовка всієї енергосистеми до наступного опалювального сезону. Жителі одеського регіону чи не найбільше відчули на собі всі складнощі життя взимку без світла. Докладемо всіх зусиль, аби цього не повторилося. Розуміючи, що енергосистема Одеси буде однією з цілей ворога наступної зими, готуємося до забезпечення міста світлом навіть під обстрілами", — наголосив перебуваючи в Одесі Міністр енергетики України Герман Галущенко.

Котельні переведені на альтернативне паливо

Також нараді були представлені результати роботи з переведення котелень з газу на альтернативне паливо. Вже 208 котелень у регіоні працюють на пелетах та брикетах. Триває робота щодо створення системи розподіленої генерації в Одесі з метою залучення 30 МВт енергетичних потужностей, які забезпечать безперебійну роботу об'єктів життєзабезпечення.

Юрій Крук. Фото: Одеська РВА

"Наразі нашим пріоритетним завданням є формування ефективної комунікації та роботи з ДТЕК, НЕК "Укренерго" та профільними департаментами ОВА, аби зробити усе можливе для того, щоб об’єкти критичної інфраструктури повністю забезпечили сталу роботу енергосистеми", — прокоментував результати селекторної наради Начальник Одеської РВА Юрій Крук.

Нагадаємо, Одеса стала базою для офісів шести агенцій ООН, що підтримують Уряд України й місцеву владу у гуманітарному реагуванні та відновленні. Важливим етапом є підготовка до зими та посилення енергетичної інфраструктури Одеси.