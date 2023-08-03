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Підготовка до зими: ООН зміцнює енергетичну інфраструктуру Одеси

3 серпня 2023 11:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Підготовка до зими: ООН зміцнює енергетичну інфраструктуру Одеси
Встановлення трансформатора. Фото: ілюстративне / google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одеса стала базою для офісів шести агенцій ООН, що підтримують Уряд України й місцеву владу у гуманітарному реагуванні та відновленні. Важливим етапом є підготовка до зими та посилення енергетичної інфраструктури Одеси. 

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

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Програма розвитку ООН вкладає зусилля в установку альтернативних джерел енергії для забезпечення енергопостачання комунальних підприємств та критичної інфраструктури міста. Проєкт, вартість якого становить понад 50 мільйонів доларів, передбачає встановлення газової турбіни, трансформатору потужністю 80 МВт, компресорів, дев'яти газогенераторів і станцій управління.

Оцінка шкоди культурній спадщині

У рамках співпраці з Організацією Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), проводиться комплексна оцінка шкоди, завданої культурним і релігійним об'єктам України під час ракетних ударів РФ у липні. Ці результати будуть передані до країн-членів організації.

"Враховуючи значні економічні втрати внаслідок згаданих атак та припинення роботи Чорноморської зернової ініціативи, МЗС України та Представництво ООН в Україні планують проведення в Одесі "Ярмарку закупівель та постачальників для потреб ООН" з метою підтримки місцевого бізнесу та збільшення обсягів закупівель агенцій ООН на ринку України", — йдеться в повідомленні. 

Зазначимо, Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) висловила глибоке занепокоєння та засудила дії російських військових, які атакували історичний центр Одеси. Серед пошкоджених місць — Спасо-Преображенський собор, стародавня релігійна пам'ятка, заснована наприкінці XVIII століття.

Також ми писали, що Деніз Браун підтвердила готовність ООН надавати усебічну підтримку Одесі. Також вона висловила занепокоєння щодо можливості подальших обстрілів, які можуть впливати на загальну безпеку регіону. Однак Деніз Браун заявила про готовність сприяти залученню партнерів для надання допомоги у всіх напрямах.

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