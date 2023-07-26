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Труханов зустрівся із координаторкою ООН: що обговорили

26 липня 2023 18:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Труханов зустрівся із координаторкою ООН: що обговорили
Зустріч Геннадія Труханова та Деніз Браун. Фото: Одеська міська рада
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Мер Одеси Геннадій Труханов провів зустріч із постійною координаторкою ООН в Україні, пані Деніз Браун. Вони обговорили  питання допомоги та соціального захисту найбільш вразливих категорій населення перед наближенням зимового періоду.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Зустріч Труханова та Деніз Браун

Одеса вже готується до морозів та зимових умов, особливо з урахуванням тогорічних ударів по критичній інфраструктурі, які ворог завдав саме під час зими. Крім того, в місті продовжують займатись облаштуванням укриттів. 

Геннадій Труханов. Фото: Одеська міська рада
Геннадій Труханов. Фото: Одеська міська рада

"Вдячний за допомогу, яку ООН та партнери надають Одесі від самого початку. Сьогодні вкрай актуальними є реалізація проєкту з генерації електроенергії, підготовка до зими, обладнання сховищ та забезпечення внутрішньо переміщених осіб та вразливих груп населення всім необхідним", — сказав Геннадій Труханов. 

Зі свого боку, пані Браун підтвердила готовність ООН надавати усебічну підтримку Одесі. Також вона висловила занепокоєння щодо можливості подальших обстрілів, які можуть впливати на загальну безпеку регіону. Однак Деніз Браун заявила про готовність сприяти залученню партнерів для надання допомоги у всіх напрямах.

Деніз Браун
Деніз Браун. Фото: Одеська міська рада

"Це ще одне явне порушення міжнародного гуманітарного права, де цивільні особи та цивільна інфраструктура, яка явно знищена, не є частиною війни. І такі будівлі, як цей об’єкт культурної спадщини, є ключовими для української ідентичності та культури. Раніше я говорила про справедливість і відповідальність, також важливо задокументувати ці атаки та їхні наслідки, щоб притягнути до відповідальності", — додала Деніз Браун.

Нагадаємо, гуманітарна координаторка в Україні Деніз Браун побувала в зруйнованому Спасо-Преображенському соборі в Одесі. Вона закликала до негайного встановлення справедливості та притягнення відповідальних осіб до покарання за злочини.

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