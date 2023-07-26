Труханов встретился с координатором ООН: что обсудили

Встреча Геннадия Труханова и Дениз Браун. Фото: Одесский городской совет

Мэр Одессы Геннадий Труханов провел встречу с постоянным координатором ООН в Украине госпожой Дениз Браун. Они обсудили вопросы помощи и социальной защиты наиболее уязвимых категорий населения перед приближением зимнего периода.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Встреча Труханова и Дениз Браун

Одесса уже готовится к морозам и зимним условиям, особенно с учетом ударов по критической инфраструктуре, которые враг нанес именно во время зимы. Кроме того, в городе продолжают заниматься обустройством укрытий.

Геннадий Труханов. Фото: Одесский городской совет

"Благодарен за помощь, которую ООН и партнеры оказывают Одессе с самого начала. Сегодня крайне актуальны реализация проекта по генерации электроэнергии, подготовка к зиме, оборудованию хранилищ и обеспечению внутренне перемещенных лиц и уязвимых групп населения всем необходимым", — сказал Геннадий Труханов.

Со своей стороны госпожа Браун подтвердила готовность ООН оказывать всестороннюю поддержку Одессе. Также она выразила обеспокоенность по поводу возможности дальнейших обстрелов, которые могут влиять на общую безопасность региона. Однако Дениз Браун заявила о готовности содействовать привлечению партнеров для оказания помощи по всем направлениям.

Дениз Браун. Фото: Одесский городской совет

"Это еще одно явное нарушение международного гуманитарного права, где гражданские лица и явно уничтоженная гражданская инфраструктура не являются частью войны. И такие здания, как этот объект культурного наследия, являются ключевыми для украинской идентичности и культуры. Раньше я говорила о справедливость и ответственность также важно задокументировать эти атаки и их последствия, чтобы привлечь к ответственности", — добавила Дениз Браун.

Напомним, гуманитарный координатор в Украине Дениз Браун побывала в разрушенном Спасо-Преображенском соборе в Одессе. Она призвала к немедленному установлению справедливости и привлечению ответственных лиц к наказанию за преступления.