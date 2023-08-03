Подготовка к зиме: ООН укрепляет энергетическую инфраструктуру Одессы

Установка трансформатора. Фото: иллюстративный / google

Одесса стала базой для офисов шести агентств ООН, поддерживающих Правительство Украины и местные власти в гуманитарном реагировании и восстановлении. Важным этапом является подготовка к зиме и усиление энергетической инфраструктуры Одессы.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

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Укрепление энергетической инфраструктуры Одессы

Программа развития ООН вкладывает усилия в установку альтернативных источников энергии для обеспечения энергоснабжения коммунальных предприятий и критической инфраструктуры города. Проект, стоимость которого составляет более 50 миллионов долларов, предусматривает установку газовой турбины, трансформатора мощностью 80 МВт, компрессоров, девяти газогенераторов и станций управления.

Оценка вреда культурному наследию

В рамках сотрудничества с Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) проводится комплексная оценка ущерба, причиненного культурным и религиозным объектам Украины во время ракетных ударов РФ в июле. Эти результаты будут переданы странам-членам организации.

"Учитывая значительные экономические потери в результате упомянутых атак и прекращения работы Черноморской зерновой инициативы, МИД Украины и Представительство ООН в Украине планируют проведение в Одессе "Ярмарки закупок и поставщиков для нужд ООН" с целью поддержки местного бизнеса и увеличения объемов закупок агентств ООН на рынке Украины", — говорится в сообщении.

Отметим, Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) выразила глубокую обеспокоенность и осудила действия российских военных, атаковавших исторический центр Одессы. Среди поврежденных мест — Спасо-Преображенский собор, древняя религиозная достопримечательность, основанная в конце XVIII века.

Также мы писали, что Дениз Браун подтвердила готовность ООН оказывать всестороннюю поддержку Одессе. Также она выразила обеспокоенность по поводу возможности дальнейших обстрелов, которые могут влиять на общую безопасность региона. Однако Дениз Браун заявила о готовности содействовать привлечению партнеров для оказания помощи по всем направлениям.