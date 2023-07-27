ЮНЕСКО відреагувало на обстріли Одеси після обстеження міста

Зруйнований будинок внаслідок обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Одеська мерія надіслала фотофіксацію та письмову інформацію про обстріл центру міста до ЮНЕСКО та Міністерства культури України. Крім того, на засіданні виконкому прийняли рішення про обстеження пошкоджених, внаслідок обстрілу, пам'яток архітектури.

Про це повідомив міський голова на позачерговому засіданні виконавчого комітету.

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"Реакція вже є. Від ЮНЕСКО поступила інформація, щодо засудження такої поведінки та варварських ударів по Одесі. Також генеральний секретар ООН зробив заяву. Вчора я почув інформацію про засудження таких дій й від уряду Італії", — сказав Геннадій Труханов.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки по Одесі, що сталась 23 липня, пошкоджено чимало пам'ятників архітектури в історичному центрі міста. Загалом окупанти понівечили 29 будинків.

Зазначимо, Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) висловила глибоке занепокоєння та засудила дії російських військових, які атакували історичний центр Одеси. Серед пошкоджених місць — Спасо-Преображенський собор, стародавня релігійна пам'ятка, заснована наприкінці XVIII століття.

Також ми писали, що Деніз Браун підтвердила готовність ООН надавати усебічну підтримку Одесі. Також вона висловила занепокоєння щодо можливості подальших обстрілів, які можуть впливати на загальну безпеку регіону. Однак Деніз Браун заявила про готовність сприяти залученню партнерів для надання допомоги у всіх напрямах.