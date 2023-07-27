ЮНЕСКО отреагировало на обстрелы Одессы после обследования города

Разрушенный дом в результате обстрела. Фото: Новини.LIVE

Одесская мэрия послала фотофиксацию и письменную информацию об обстреле центра города в ЮНЕСКО и Министерство культуры Украины. Кроме того, на заседании исполкома приняли решение об обследовании поврежденных в результате обстрела памятников архитектуры.

Об этом сообщил городской голова на внеочередном заседании исполнительного комитета.

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"Реакция уже есть. От ЮНЕСКО поступила информация об осуждении такого поведения и варварских ударов по Одессе. Также генеральный секретарь ООН сделал заявление. Вчера я услышал информацию об осуждении таких действий и от правительства Италии", — сказал Геннадий Труханов.

Напомним, в результате ночной атаки по Одессе, произошедшей 23 июля, повреждены многие памятники архитектуры в историческом центре города. В общей сложности оккупанты изуродовали 29 домов.

Отметим, Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) выразила глубокую обеспокоенность и осудила действия российских военных, атаковавших исторический центр Одессы. Среди поврежденных мест — Спасо-Преображенский собор, древняя религиозная достопримечательность, основанная в конце XVIII века.

Также мы писали, что Дениз Браун подтвердила готовность ООН оказывать всестороннюю поддержку Одессе. Также она выразила обеспокоенность по поводу возможности дальнейших обстрелов, которые могут влиять на общую безопасность региона. Однако Дениз Браун заявила о готовности содействовать привлечению партнеров для оказания помощи по всем направлениям.