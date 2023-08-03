Отопительный сезон 2023/24: будет ли Одесса с теплом

Селекторное совещание по энергетической безопасности в Одессе. Фото: Одесская ОВА

Сегодня в Одессе состоялось важное селекторное совещание по энергетической безопасности и подготовке энергетических объектов области к приближению отопительного сезона. Часть котельных в регионе уже переведены на альтернативное топливо, что обеспечит тепло в домах жителей области.

Об этом сообщает Одесский РВА.

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Вопросы, которые обсуждались на совещании, были прежде всего направлены на подготовку к отопительному сезону 2023-2024, обеспечение готовности энергообеспечения к работе в зимний период, и физическую защиту объектов критической инфраструктуры области для стабильной и бесперебойной работы в условиях военного положения.

Олег Кипер и герман Галущенко. Фото: Одесская ОВА

"Продолжается активная подготовка всей энергосистемы к следующему отопительному сезону. Жители одесского региона больше всего почувствовали на себе все сложности жизни зимой без света. Приложим все усилия, чтобы этого не повторилось. Понимая, что энергосистема Одессы будет одной из целей врага следующей зимой, к обеспечению города светом даже под обстрелами", — подчеркнул находясь в Одессе Министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Котельни переведены на альтернативное топливо

Также на совещании были представлены результаты работы по переводу котельных с газа на альтернативное топливо. Уже 208 котельных в регионе работают на пеллетах и брикетах. Продолжается работа по созданию системы распределенной генерации в Одессе с целью привлечения 30 МВт энергетических мощностей, обеспечивающих бесперебойную работу объектов жизнеобеспечения.

Юрий Крук. Фото: Одесская РВА

"В настоящее время нашей приоритетной задачей является формирование эффективной коммуникации и работы с ДТЭК, НЭК "Укрэнерго" и профильными департаментами ОВА, чтобы сделать все возможное для того, чтобы объекты критической инфраструктуры полностью обеспечили постоянную работу энергосистемы", — прокомментировал результаты селекторного совещания Начальник Одесской РВА Юрий Крук.

Напомним, Одесса стала базой для офисов шести агентств ООН, поддерживающих Правительство Украины и местные власти в гуманитарном реагировании и восстановлении. Важным этапом является подготовка к зиме и усиление энергетической инфраструктуры Одессы.