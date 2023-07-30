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Одещина на 60% готова до опалювального сезону, — Кіпер

30 липня 2023 17:35
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одеська область готується до опалювального сезону
Олег Кіпер. Фото: Одеська ОВА
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Одеська область в очікуванні майбутнього опалювального сезону. Попри складну минулу зиму та пошкоджене обладнання, 60% регіону готові до холодів.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. 

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За його словами, комунальники та енергетики працюють за графіком, щоб до початку сезону забезпечити теплом 100% споживачів області.

"Аби цієї зими область була з електроенергією, теплом та водою — працюємо над фізичним захистом обʼєктів критичної інфраструктури та підготовкою альтернативних джерел електроенергії. Напрацьовуємо механізми з мобільними та інтернет-провайдерами, щоб наші люди, попри все, були зі зв’язком", — наголосив очільник області.

Засідання конгресу. Фото: Одеська ОВА

Підготовка до опалювального сезону

Наразі підприємства, незважаючи ні на що, готуються до нового опалювального сезону. У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" вже заявили, що цього року українського газу буде достатньо, щоб пройти зиму без імпорту. Але чи витримають теплові магістралі? Питання залишається відкритим. Чи варто розраховувати на теплі батареї в одеських квартирах і, головне, скільки за це доведеться заплатити? Про це в ексклюзивному інтерв’ю журналістам Новини.LIVE розказала директорка КП "Теплопостачання міста Одеси" Анна Позднякова.

Нагадаємо, сьогодні, 30 липня, Президент України Володимир Зеленський провів в Івано-Франківську засідання Конгресу місцевих та регіональних влад. На ньому обговорили підготовку до наступного опалювального сезону та бюджетні питання. 

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