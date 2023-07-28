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"Зима може стати складнішою за попередню": як Одеса готується до холодів

28 липня 2023 17:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Зима може стати складнішою за попередню": як Одеса готується до холодів
Жінка біля батареї. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одеса активно готується до наступного опалювального сезону, щоб забезпечити комфорт та безперебійне опалення у квартирах мешканців у холодні місяці. Зараз вже завершено більшість робіт у підготовці до осінньо-зимового періоду.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Роботи з підготовки до опалювального сезону 2023/24 розпочались з моменту завершення попереднього опалювального сезону. Вже проведені значні роботи, зокрема заміна трубопроводів, котлів та насосного обладнання, які допоможуть підтримувати ефективну роботу системи опалення.

"Ми очікуємо ще одну складну зиму, і так може статись, що вона буде ще складнішою. Наші закордонні партнери надають безперервну підтримку з обладнанням. Ми оновлюємо обладнання для того, щоб мати запас міцності перед тією зимою, яка нас очікує", — зазначила  директорка КП "Теплопостачання міста Одеси" Ганна Позднякова. 

За останній тиждень Одеське КП "Теплопостачання міста Одеси" отримало 43 нові генератори. Вони забезпечуватимуть безперебійну роботу котелень у раз відсутності електропостачання. 

Зазначимо, наразі підприємства, незважаючи ні на що, готуються до нового опалювального сезону. У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" вже заявили, що цього року українського газу буде достатньо, щоб пройти зиму без імпорту. Але чи витримають теплові магістралі? Питання залишається відкритим. Чи варто розраховувати на теплі батареї в одеських квартирах і, головне, скільки за це доведеться заплатити? Про це в ексклюзивному інтерв’ю журналістам Новини.LIVE розказала директорка КП "Теплопостачання міста Одеси" Анна Позднякова.

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