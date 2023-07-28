Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow "Зима может стать сложнее предыдущей": как Одесса готовится к холодам arrow

"Зима может стать сложнее предыдущей": как Одесса готовится к холодам

28 июля 2023 17:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Зима может стать сложнее предыдущей": как Одесса готовится к холодам
Женщина возле батареи. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одесса активно готовится к следующему отопительному сезону, чтобы обеспечить комфорт и бесперебойное отопление в квартирах жильцов в холодные месяцы. Сейчас уже завершено большинство работ по подготовке к осенне-зимнему периоду.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

Читайте также:

Отопительный сезон 2023/24

Работы по подготовке к отопительному сезону 2023/24 начались с момента завершения предыдущего отопительного сезона. Уже проделаны значительные работы, включая замену трубопроводов, котлов и насосного оборудования, которые помогут поддерживать эффективную работу системы отопления.

"Мы ожидаем еще одну сложную зиму, и так может случиться, что она будет еще сложнее. Наши зарубежные партнеры оказывают непрерывную поддержку с оборудованием. Мы обновляем оборудование для того, чтобы иметь запас прочности перед ожидающей нас зимой", — отметила директор КП "Теплоснабжение города Одессы" Анна Позднякова.

За последнюю неделю Одесское КП "Теплоснабжение города Одессы" получило 43 новых генератора. Они будут обеспечивать бесперебойную работу котельных при отсутствии электроснабжения.

Отметим, что сейчас предприятия, несмотря ни на что, готовятся к новому отопительному сезону. В газоснабжающей компании "Нефтегаз Украины" уже заявили, что в этом году украинского газа будет достаточно, чтобы пройти зиму без импорта. Но выдержат ли тепловые магистрали? Вопрос остается открытым. Стоит ли рассчитывать на теплые батареи в одесских квартирах и, главное, сколько за это придется заплатить? Об этом в эксклюзивном интервью журналистам Новини.LIVE рассказала директор КП "Теплоснабжение города Одессы" Анна Позднякова.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

None

"Это кровь и пот": Игнат об успешной работе ПВО и не только в большом интервью

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз