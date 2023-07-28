"Зима может стать сложнее предыдущей": как Одесса готовится к холодам

Женщина возле батареи. Фото: Новини.LIVE

Одесса активно готовится к следующему отопительному сезону, чтобы обеспечить комфорт и бесперебойное отопление в квартирах жильцов в холодные месяцы. Сейчас уже завершено большинство работ по подготовке к осенне-зимнему периоду.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Работы по подготовке к отопительному сезону 2023/24 начались с момента завершения предыдущего отопительного сезона. Уже проделаны значительные работы, включая замену трубопроводов, котлов и насосного оборудования, которые помогут поддерживать эффективную работу системы отопления.

"Мы ожидаем еще одну сложную зиму, и так может случиться, что она будет еще сложнее. Наши зарубежные партнеры оказывают непрерывную поддержку с оборудованием. Мы обновляем оборудование для того, чтобы иметь запас прочности перед ожидающей нас зимой", — отметила директор КП "Теплоснабжение города Одессы" Анна Позднякова.

За последнюю неделю Одесское КП "Теплоснабжение города Одессы" получило 43 новых генератора. Они будут обеспечивать бесперебойную работу котельных при отсутствии электроснабжения.

Отметим, что сейчас предприятия, несмотря ни на что, готовятся к новому отопительному сезону. В газоснабжающей компании "Нефтегаз Украины" уже заявили, что в этом году украинского газа будет достаточно, чтобы пройти зиму без импорта. Но выдержат ли тепловые магистрали? Вопрос остается открытым. Стоит ли рассчитывать на теплые батареи в одесских квартирах и, главное, сколько за это придется заплатить? Об этом в эксклюзивном интервью журналистам Новини.LIVE рассказала директор КП "Теплоснабжение города Одессы" Анна Позднякова.