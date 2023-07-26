Тариф на опалення в Одесі

Підготовка котелень до нового сезону. Фото: Новини.LIVE

Одну зиму якось пережили, але на обрії вже наступна. Нині чимало експертів запевняють, що все буде набагато складніше, ніж торік. Одна з головних причин — ворог завдає ударів об'єктам критичної інфраструктури. Наразі підприємства, незважаючи ні на що, готуються до нового опалювального сезону. У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" вже заявили, що цього року українського газу буде достатньо, щоб пройти зиму без імпорту. Але чи витримають теплові магістралі? Питання залишається відкритим.

Чи варто розраховувати на теплі батареї в одеських квартирах і головне, скільки за це доведеться заплатити? Про це в ексклюзивному інтерв’ю журналістам Новини.LIVE розказала директорка КП "Теплопостачання міста Одеси" Анна Позднякова.

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Проблеми минулого опалювального сезону

Торішній опалювальний сезон можна назвати одним із найскладніших за всю історію підприємства КП "Теплопостачання міста Одеси". Співробітникам через блекаути довелося кілька разів розпочинати опалювальний сезон, запускаючи всю систему з нуля. Зважаючи на те, що тепломережа в місті здебільшого вже давно застаріла, без проривів не обходилося. Комунальники працювали цілодобово, не звертаючи уваги на повітряні тривоги.

Анна Позднякова — директорка КП "Теплопостачання міста Одеси". Фото: Новини.LIVE

"Блекаут, певна річ, вплинув на нашу роботу: удари по гідросистемі, які призводили до незапланованого знеструмлення котелень, пошкодження обладнання — через стрибки напруги в електромережі горіли трансформатори. І це далеко не весь перелік того, з чим в нинішніх умовах мають справу тепловики", — розказала Анна Позднякова.

Але з поставленими завданнями вдалося впоратись: усі одесити були з теплом, його подавали в будинки та установи практично відразу, як дозволяла ситуація. Щоб хоч якось стабілізувати роботу підприємства, велику частину котелень переводили на генератори.

Новий опалювальний сезон

Наразі основний акцент КП "Теплопостачання міста Одеси" зосереджений на забезпечені альтернативних джерел виробництва електроенергії для забезпечення власних потужностей. Реалізація даного проєкту стала можливою завдяки партнерам з ООН. Крім того, тепловики обладнують всі малі котельні міста дизельними генераторами, аби попри блекаут одесити були із теплом, замінюють деякі трансформатори, засувки, труби, систему автоматики котлів, працюють над убезпеченням обладнання.

Перевірка тепломереж. Фото: Новини.LIVE

Система тепломережі. Фото: Новини.LIVE

"Не думаю, що нова зима буде легшою за минулу, скоріш за все вона буде складнішою, бо той запас міцності, який ми мали на початку минулої зими, на жаль, вичерпаний в енергосистемі. Саме від цього і буде залежати, як пройде ця зима. Ну і, певна річ, це ще залежить від того, як енергетики відновлять свої станції, трансформатори, лінії електроживлення", — зазначила директорка КП "Теплопостачання міста Одеси".

Заборгованість споживачів

Ремонтні роботи та заміна мереж могла проходити набагато швидше, якби не величезні борги абонентів за вже отримане тепло. За словами Анни Позднякової, на це є й низка об’єктивних причин: закриваються підприємства, люди залишаються без роботи і як результат — знижується їх платоспроможність.

Анна Позднякова. Фото: Новини.LIVE

"Борги населення сьогодні складають 1 млрд 200 млн. Це суттєва сума, але ми йдемо на різні поступки, укладаємо договори реструктуризації. Зі злісними боржниками боремося через суд. Декотрі сплачують за спожите тепло частково. Підприємству дуже необхідні ці гроші, бо нам треба закуповувати газ, електроенергію, сплачувати заробітну плату співробітникам, які працюють, попри небезпеку і ризикують власним життям", — наголосила директорка КП.

Система тепломережі. Фото: Новини.LIVE

На підприємстві зазначають, коштів сьогодні справді не вистачає, а попереду новий сезон, пройти який без належного фінансування буде неможливо.

Вартість тепла

Щодо вартості тепла, то можна заспокоїтися. За словами директорки КП "Теплопостачання міста Одеси", підвищення тарифів на теплопостачання не планується ні цього сезону, ні наступного. Минулого року Верховна рада прийняла закон, в якому сказано, що тарифи на опалення для населення не будуть підійматися протягом всього воєнного стану та 6 місяців після його закінчення.

Перевірка роботи тепломереж. Фото: Новини.LIVE

"У нас є окрема болюча тема: виплата обіцяних грошей із держбюджету, які б покривали різницю між реальною собівартістю теплопостачання і тим тарифом, який підприємство не підіймає. Ми досі не отримали цього фінансування. Крім того, тариф на тепло в Одесі сьогодні є збитковим для нашого підприємства. Борг держави перед ним наразі складає 900 млн грн. Як результат, ми обмежені в коштах на ремонт, відновлювальну кампанію. Знаємо, що профільним комітетом напрацьовані зміни до держбюджету, аби виплатити борги по країні всім тепловикам. Він налічує 36 млрд грн", — розказала Анна Позднякова.

Теплові мережі. Фото: Новини.LIVE

На сьогодні законопроєкт щодо виплати грошей тепловикам все ще не ухвалено. Комунальники вже звернулися до Кабінету міністрів, щоб пришвидшити цей процес. Бо саме від цих грошей і буде залежати не тільки в Одесі, але й по всій країні якість і швидкість підготовки до опалювального сезону.

Договір із Нафтогазом

Станом на сьогодні Нафтогаз ще не розпочав договірну кампанію щодо постачання природного газу виробникам теплової енергії. Відповідно, нема розуміння, якою буде ціна на газ.

Профілактичні роботи на підприємстві. Фото: Новини.LIVE

"Думаю, що все буде відбуватися, як попередні два роки: підписання договорів розпочнеться не раніше вересня. Сьогодні вони ще не надали виробникам теплової енергії ціни, за якими вони будуть у новому опалювальному сезоні, тому процедура укладання договорів досі не розпочата. І це також додає невпевненості, бо ми не розуміємо з фінансової точки зору, на яку ціну газу нам розраховувати, як з цим працювати. Сподіваємося, що Кабінет міністрів пришвидшить цю процедуру", — резюмувала Анна Позднякова.

Тарифи на теплопостачання грн/Гкал

Населення — 1813, 94

Бюджетні установи — 3466,91

Інші споживачі — 5795, 64

Релігійні організації — 3850, 36

Профілактичні роботи. Фото: Новини.LIVE

Підготовка до опалювального сезону триває, і на підприємстві роблять все, щоб одесити й цієї зими були з теплими батареями. Але не варто забувати, що вже другий рік у країні йде війна, а отже, треба бути готовими до всього.

Тим часом в Одесі та області вже розпочали підготовку до можливого блекауту. У зв’язку з цим на підприємствах критичної та соціальної інфраструктури почали реалізовувати проєкти альтернативної енергетики. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі.