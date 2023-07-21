Одеса готується до блекауту

Сонячні батареї на даху лікарні. Фото: Новини.LIVE

До початку нового опалювального сезону понад три місяці, а одеситів вже турбує питання, чи буде місто із теплом та світлом. Кожен із них добре запам’ятав минулу зиму, коли у період блекаутів люди отримували дозовано по мінімуму електропостачання, а в декотрих будинках ще й воду та тепло подавали погодинно. Як результат, доводилось харчі тримати на парапетах за вікном, запасатися водою із бюветів та паливними засобами.

В місті та області вже почали реалізовувати ряд проєктів енергонезалежності, які дозволять забезпечити роботу об’єктів критичної інфраструктури у періоди блекауту. Особливу увагу приділили лікарням, котельням, насосним станціям.

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Сонячні батареї

Минулого року через тривалі блекаути одеській дитячій поліклініці Compass було важко дотримуватися звичного режиму роботи. А все через те, що медичний заклад не мав власного автономного електрозабезпечення. Поліклініка повністю залежна від електрики: вода та тепло надходили лише за умови безперебійної роботи електричних помп.

Сергій Горіщак — директор одеської дитячої міської поліклініки №6. Фото: Новини.LIVE

"Найскладніше у часи знеструмлення було продовжувати працювати та надавати необхідну медичну допомогу. Також ми мали труднощі зі звітуванням перед Національною службою здоров’я України про виконану роботу, бо не працював інтернет через знеструмлення. А найскладніше було зберігати при певній температурі вакцину, щоб вона не втратила термін придатності: блекаут суттєво на це впливав. Тому пріоритетом для нас було облаштування альтернативного електропостачання", — розказав директор дитячої міської поліклініки №6 Сергій Горіщак.

Проєкт повного автономного енергозабезпечення вдалося реалізувати завдяки німецьким партнерам спільно із Департаментом охорони здоров’я Одеської міськради. В стислі терміни поліклініка з енергозалежної перетворилася в автономну.

Сонячні батареї. Фото: Новини.LIVE

"У випадку повного знеструмлення заряду батареї вистачає на 2,5 години при максимальному навантаженні. Але у нас є схема аварійного споживання електроенергії, що передбачає 5 годин безперебійного електропостачання. Але, якщо цього не буде вистачати, то будемо вмикати поступово додаткові батареї, а на критичний випадок — дизель-генератори", — зазначив Сергій Горіщак.

Таким чином, дитяча поліклініка повністю готова до роботи у разі повторення блекаутів.

Котельні на біопаливі

Станом на сьогодні значна частина об’єктів соціальної інфраструктури Одеси вже перейшла на альтернативні види енерго- та теплозабезпечення. Зокрема, в мікрорайоні Слобідка функціонує котельня, яка працює на біопаливі. Вона обігріває квартали, де розташовані лікарня, туберкульозний, онкологічний диспансери та інші медичні установи. Її загальна потужність 4,5 МВт. А до складу входять 3 котли потужністю по 1,5 МВт.

Віктор Панін — інженер. Фото: Новини.LIVE

"Потужність котельної розрахована із запасом. Для обігріву закладів під час температури -18ºС вистачає двох котлів. Система працює так, що два із них працюють, а третій в чистці або ремонті. Котельня повністю автоматичної подачі палива. Вона функціонує на гранулах з соняшника та відходів масло-виробничих підприємств. Гранульоване лушпиння йде по системі подачі палива, завантажується одним натиском кнопки. Такий вид палива значно дешевше, ніж газ приблизно на 20-30%. Медзаклади, окрім автономності, отримують ще й економічну вигоду", — розказав інженер компанії ТОВ "Біотерм-тепло" Віктор Панін.

Також він додав, що запас палива дозволяє котельні приблизно 10-12 днів працювати в автономному режимі без підвозу на власному запасі палива.

Налаштування роботи системи теплопостачання. Фото: Новини.LIVE

Потужні генератори

Із самого початку тривалих блекаутів, іноземні партнери, а також приватні компанії забезпечили ряд об’єктів критичної інфраструктури Одеси потужними генераторами. Це дозволило налагодити безперебійну подачу тепла та води в об’єкти соціальної інфраструктури та житлові будинки. Так, одна з найбільших і старих лікарень міста №11 завдяки генераторам під час блекауту не зупиняла свою роботу ні на хвилину.

Сергій Гладченко — заступник директора одеської клінічної лікарні № 11. Фото: Новини.LIVE

"Завдяки тому, що у нас є власна котельня, яка забезпечує теплом та гарячою водою лікарню, нам вдалося пройти попередній опалювальний сезон без проблем. У нас один генератор на 140 кВт, нам ще доставили 3 генератори загальною потужністю 500 кВт і ми змогли повністю пройти блекаут. Лікарня може працювати в автономному режимі 8-10 днів", — зазначив заступник директора одеської клінічної лікарні № 11 Сергій Гладченко.

Потужний генератор. Фото: Новини.LIVE

Альтернативні джерела

Наразі основний акцент КП "Теплопостачання міста Одеси" зосереджений на забезпечені альтернативних джерел виробництва електроенергії. Реалізація даного проєкту стала можливою завдяки партнерам з ООН. Крім того, тепловики обладнують всі малі котельні міста дизельними генераторами, аби попри блекаут одесити були із теплом.

Ганна Позднякова — директорка КП "Теплопостачання міста Одеси". Фото: Новини.LIVE

"Проєкт передбачає самостійне вироблення електроенергії на базі підприємства КП "Теплопостачання міста Одеси" для забезпечення власних потужностей. Певна річ, що цієї електроенергії не вистачить, аби покрити всю потребу міста, але вистачить на найголовніше. Сьогодні команда ООН проводить тендери й від того, як швидко вони пройдуть, буде залежати, коли саме ми отримаємо це обладнання. Чи встигнемо ми до нового опалювального сезону зараз сказати важко, але будемо докладати всіх зусиль", — розказала директорка КП "Теплопостачання міста Одеси" Ганна Позднякова.

Також вона додала, що наразі в Одесі йде підготовка до нового опалювального сезону: тепловики замінюють деякі трансформатори, засувки, труби, систему автоматики котлів, працюють над убезпеченням обладнання.

Підприємство теплопостачання. Фото: Новини.LIVE

"Не думаю, що нова зима буде легшою за минулу, скоріш за все, вона буде складнішою, бо той запас міцності, який ми мали на початку минулої зими, на жаль, вичерпаний в енергосистемі. Саме від цього і буде залежати, як пройде ця зима. Ну, і, певна річ, це ще залежить від того, як енергетики відновлять свої станції, трансформатори, лінії електроживлення", — резюмувала директорка КП "Теплопостачання міста Одеси" Ганна Позднякова.

Профілактичні роботи на підприємстві з теплопостачання. Фото: Новини.LIVE

Поведінка ворога сьогодні показує, що блекаутів нам не уникнути. Але робота, що проводиться зараз, дає надію, що без тепла, води та медичної допомоги одесити не залишаться, а значить якою б складною не була зима, ми її обов'язково переживемо.

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