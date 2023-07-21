Одеса готується до блекауту

Солнечные батареи на крыше больницы. Фото: Новини.LIVE

К началу нового отопительного сезона более трех месяцев, а одесситов уже беспокоит вопрос, будет ли город с теплом и светом. Каждый из них хорошо запомнил прошлую зиму, когда в период блэкаутов люди получали дозированное по минимуму электроснабжение, а в некоторых домах еще воду и тепло подавали почасово. Как результат, приходилось держать продукты питания на парапетах за окном, запасаться водой из бюветов и топливными средствами.

В городе и области уже начали реализовывать ряд проектов энергонезависимости, позволяющих обеспечить работу объектов критической инфраструктуры в периоды блэкаута. Особое внимание было уделено больницам, котельным, насосным станциям.

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Солнечные батареи

В прошлом году из-за длительных блэкаутов одесской детской поликлинике Compass было трудно соблюдать привычный режим работы. А все потому, что медицинское учреждение не имело собственного автономного электроснабжения. Поликлиника полностью зависит от электричества: вода и тепло поступали только при бесперебойной работе электрических насосов.

Сергей Горищак — директор одесской детской городской поликлиники №6. Фото: Новини.LIVE

"Сложнее всего во времена обесточивания было продолжать работать и оказывать необходимую медицинскую помощь. Также мы испытывали трудности с отчетом перед Национальной службой здоровья Украины о проделанной работе, потому что не работал интернет из-за обесточивания. А сложнее всего было хранить при определенной температуре вакцину, чтобы она не потеряла срок годности", — рассказал директор детской городской поликлиники №6 Сергей Горищак.

Проект полного автономного энергообеспечения удалось реализовать благодаря германским партнерам совместно с Департаментом здравоохранения Одесского горсовета. В сжатые сроки поликлиника из энергозависимой превратилась в автономную.

Солнечные батареи. Фото: Новини.LIVE

"В случае полного обесточивания заряда батареи хватает на 2,5 часа при максимальной нагрузке. Но у нас есть схема аварийного потребления электроэнергии, предусматривающая 5 часов бесперебойного электроснабжения. Но, если этого не будет хватать, то будем включать постепенно дополнительные батареи, а на критический случай — будем включать дизель-генераторы", — резюмировал Сергей Горищак.

Таким образом, детская поликлиника полностью готова к работе при повторении блэкаутов.

Котельные на биотопливе

На сегодняшний день значительная часть объектов социальной инфраструктуры Одессы уже перешла на альтернативные виды энерго- и теплообеспечения. В частности, в микрорайоне Слободка функционирует котельная, работающая на биотопливе. Она обогревает кварталы, где расположены больница, туберкулезный, онкологический диспансеры и другие медицинские учреждения. Ее общая мощность 4,5 МВт. А в состав входят 3 котла мощностью по 1,5 МВт.

Виктор Панин — инженер. Фото: Новини.LIVE

"Мощность котельной рассчитана с запасом. Для обогрева заведений при температуре -18ºС хватает двух котлов. Система работает так, что два из них работают, а третий в чистке или ремонте. Котельная полностью автоматической подачи топлива. Она функционирует на гранулах с подсолнечника и отходов масло-производственных предприятий. Такой вид топлива значительно дешевле, чем газ примерно на 20-30%. Медучреждения кроме автономности получают еще и экономическую выгоду", — рассказал инженер компании ООО "Биотерм-тепло" Виктор Панин.

Также он добавил, что запас топлива позволяет котельной около 10-12 дней работать в автономном режиме без подвоза на собственном запасе топлива.

Настройка работы системы теплоснабжения. Фото: Новини.LIVE

Мощные генераторы

С самого начала длительных блэкаутов иностранные партнеры, а также частные компании обеспечили ряд объектов критической инфраструктуры Одессы мощными генераторами. Это позволило сделать бесперебойную подачу тепла и воды в объекты социальной инфраструктуры и жилые дома. Так, одна из самых больших и старых больниц города №11 благодаря генераторам во время блэкаута не останавливала свою работу ни на минуту.

Сергей Гладченко — заместитель директора одесской клинической больницы № 11. Фото: Новини.LIVE

"Благодаря тому, что у нас есть собственная котельная, которая обеспечивает теплом и горячей водой больницу, нам удалось пройти предыдущий отопительный сезон без проблем. У нас есть один генератор на 140 кВт, кроме того, нам еще доставили 3 генератора общей мощностью 500 кВт и мы смогли полностью пройти блэкаут. Больница может работать в автономном режиме от 8 до 10 дней", — отметил заместитель директора одесской клинической больницы № 11 Сергей Гладченко.

Мощный генератор. Фото:Новини.LIVE

Альтернативные источники

Основной акцент КП "Теплоснабжение города Одессы" сосредоточен на обеспечении альтернативных источников производства электроэнергии. Реализация данного проекта стала возможной благодаря партнерам ООН. Кроме того, тепловики оборудуют все малые котельные города дизельными генераторами, чтобы, несмотря на блэкаут, одесситы были с теплом.

Анна Позднякова — директор КП "Теплоснабжение города Одессы". Фото: Новини.LIVE

"Проект предусматривает самостоятельную выработку электроэнергии на базе предприятия КП "Теплоснабжение города Одессы" для обеспечения собственных мощностей. Естественно, что этой электроэнергии не хватит, чтобы покрыть всю потребность города, но хватит на самое главное. Сегодня команда ООН проводит тендеры и от того, как быстро они пройдут, будет зависеть, когда мы получим это оборудование. Успеем ли мы к новому отопительному сезону сейчас сказать трудно, но будем прилагать все усилия", — рассказала директор КП "Теплоснабжение города Одессы" Анна Позднякова.

Также она добавила, что в Одессе идет подготовка к новому отопительному сезону: тепловики заменяют некоторые трансформаторы, задвижки, трубы, систему автоматики котлов, работают над обеспечением оборудования.

Предприятие теплоснабжения. Фото: Новини.LIVE

"Не думаю, что новая зима будет легче прошлой, скорее всего она будет сложнее, потому что тот запас мощностей, который мы имели в начале прошлой зимы, к сожалению, исчерпан в энергосистеме. Именно от этого и будет зависеть, как пройдет эта зима", — резюмировала директор КП "Теплоснабжение города Одессы" Анна Позднякова.

Профилактические работы на предприятии по теплоснабжению. Фото: Новини.LIVE

Поведение врага сегодня показывает, что блэкаутов нам не избежать. Но проводимая сейчас работа дает надежду, что без тепла, воды и медицинской помощи одесситы не останутся, а значит какой бы сложной ни была зима, мы ее обязательно переживем.

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