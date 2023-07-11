Блекаут на Одещині

Одесити на вулиці Дерибасівська. Фото: Новини.LIVE

До зими ще декілька місяців, а в Міненерго вже повідомили, що вона буде не менш складною за попередню. А все тому, що енергетичні об’єкти України залишаються пріоритетними цілями для російських ракетних ударів.

Тим часом в Одеській області вже готують життєво важливі об’єкти до автономної роботи під час можливих блекаутів. Для цього підприємства критичної інфраструктури оснащують дизель-генераторами. У разі необхідності вони мають забезпечити безперебійну роботу котелень та водонасосних станцій.

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Як містянам вдалося пережити минулу зиму та чи готуються наразі вони до нових можливих блекаутів, журналісти Новини.LIVE запитали у мешканців Одеси.

Пріоритет — критична інфраструктура

Під час минулого опалювального сезону внаслідок постійних масованих атак ворога енергетична інфраструктура Одещини, зокрема підстанції та мережі оператора системи передачі, були суттєво пошкоджені. Проведені ремонти не повною мірою забезпечували надійність енергопостачання у регіоні, через що значна частина споживачів залишалася без світла навіть тоді, коли в інших областях воно було.

Блекаут в Одесі. Фото: Новини.LIVE

"Очевидно, наступна зима буде не менш складною, ніж попередня, оскільки енергетика залишається однією з ключових цілей ворога. Враховуючи особливості забезпечення живлення Одеського регіону й обставини, що виникають після обстрілів, маємо напрацювати механізми, як оперативно реагувати на надзвичайні ситуації та забезпечити найбільш критичні об’єкти альтернативним живленням", — зазначив заступник міністра енергетики України Фарід Сафаров.

Наразі на складах сформовано запас потужних генераторів, більшість із яких є пересувними, і за нагальної потреби та можливої надзвичайної ситуації вони будуть надані оперативно.

Переселенець з Авдіївки Віталій в Одесі живе недавно. Каже, завдяки своїй завбачливості, складну зиму 2023 року пережив більш-менш нормально. Чоловік розповідає, що починаючи із 2014 року, у нього завжди напоготові вода та портативні зарядні пристрої.

Віталій про підготовку до блекауту. Фото: Новини.LIVE

"Я поки нічого не готував, залишилися запаси із минулої зими, на них й сподіваюся. Є автомобільні акумулятори, декілька портативних зарядних пристроїв, балони із водою. І минулий рік, і попередній я провів у Авдіївці, тому в принципі завжди був готовий до того, що може раптово зникнути вода та світло. Мені дуже важко було уявити, що таке може статися і в Одесі. Зараз є певні побоювання щодо того яким буде новий опалювальний сезон, як ми проживемо цю зиму, але віримо в ЗСУ", — розповідає Віталій.

Для лікарень — сонячні батареї

Тим часом в Міненерго повідомляють, що для забезпечення електропостачання об’єктів критичної інфраструктури наразі в країні реалізовується проєкт "Промінь надії". Це ініціатива Європейської Комісії, у рамках якої Україна отримає від італійської компанії Enel сонячні панелі. Завдяки цьому три заклади охорони здоров’я Одеської області отримають відповідне обладнання для забезпечення безперервного живлення. Фарід Сафаров наголосив, що після відпрацювання механізму реалізації ініціативи на рівні закладів медицини, до проєкту планується долучити також інші об’єкти критичної інфраструктури, зокрема об’єкти ДСНС та ЦНАПи.

Одеса в період блекауту. Фото: Новини.LIVE

Тим часом в енергопостачальній організації заявляють, що станом на сьогодні в Одеській області вже виконано 40% запланованих робіт на об’єктах ЖКГ та соціально-культурної сфери до нового сезону. Триває забезпечення автономності роботи життєво важливих об’єктів — 90% з них вже оснащені дизель-генераторами, які у разі необхідності мають забезпечити безперебійну роботу котелень та водонасосних станцій.

Пункт незламності у кафе. Фото: Новини.LIVE

Одеситка Роза поки ще не думала про те, як підготуватися до нових можливих блекаутів. Жінка сподівається, що цю зиму попри складнощі зможе пережити. Каже, ближче до холодів разом із чоловіком продумають про стратегічні запаси продуктів.

Одеситка Роза про майбутній блекаут. Фото: Новини.LIVE

"Я поки нічого ще не купувала, навіть думка така не з’являлася. А все через те, що зараз ситуація стабілізувалася з електропостачанням, тому на порядку денному це питання поки не стоїть. Цю зиму я пережила складно: місяць не була в Одесі, а от у лютому важкувато прийшлося, але якось вижили. Рано лягали спати, намагалися заздалегідь купити продукти, щоб зайвий раз не бігати до магазинів, робили запаси води", — зазначає Роза.

Не думав про майбутні блекаути й мешканець Одеси — Акіф. Чоловік сподівається, що до нового опалювального сезону Україна переможе окупантів і тоді зникне потреба робити запаси.

Акіф про наслідки блекауту. Новини.LIVE

"Маю надію на те, що до того часу ми вже переможемо, а вони там у Росії заспокоюються. Взимку, коли був блекаут ми купували ліхтарі, воду носили із бювета, готовили їжу заздалегідь, більше часу на все це йшло, але витерпіли все це. Зможемо подолати й цю зиму, бо поки не переможемо окупантів, спокою нам не буде",— ділиться своїми думками Акіф.

Проєкти енергонезалежності

Загалом з початку року на Одещині введено нові потужності відновлювальної енергетики обсягом 60 Мвт, що додає додаткової стабільності енергосистемі регіону. Котельні переводять на альтернативне паливо (брикети, пілети) і зменшують залежність від газу. 15% котелень вже відмовилися від газу, а кожна 10 Гкал виробляється за допомогою альтернативного палива. Наразі в процесі реалізації також спільний з UNDP (програма розвитку ООН) проєкт розташування на об’єктах тепло- та водопостачання чотирьох електростанцій загальною потужністю 29,7 Мвт.

Житлові будинки Одеси. Фото: Новини.LIVE

Попри те, що в регіоні реалізується ряд проєктів з енергонезалежності, одеситка Наталя Володимирівна вже почала робити запаси продуктів, а також всього, що може стати в пригоді під час блекауту. Жінка каже, це допомогло її родині пережити торішнє знеструмлення, що тривало понад 10 годин.

Одеситка Наталя про блекаут. Фото: Новини.LIVE

"Наша родина вже думала про те, що ця зима буде не менш важкою, ніж попередня. Тому я почала вже готувати продукти. Крім того, ми купили генератор. Думаю, що все буде добре. Найскладніше мені у попередній зимі було чекати сина із передової. Так нам було складно без світла, без інтернету, але ми все пережили й тепер переживемо", — розповідає Наталя Володимирівна.

Більше пощастило цієї зими одеситці Ларисі. Їх будинок знаходився на одній лінії з об’єктом критичної інфраструктури, тому суттєво вона не відчула блекауту. Втім, діти, які живуть у багатоповерхівці, змушені були перечекати ці дні у помешканні Лариси.

Лариса про блекаут. Фото: Новини.LIVE

"У нас такий район, що ми практично завжди були зі світлом і не відчували на собі наслідки блекауту. До того ж обігрів у нас теж автономний. Однак у мене діти живіть у багатоповерхівці й там вони відчули проблему з електропостачанням, тому доводилося всім жити у мене в одній кімнаті. Але можливо, що цієї зими діти поїдуть на деякий час з України, бо дуже важко без електропостачання в електрифікованому будинку", — зазначає Лариса.

Міжнародні проєкти

В Міненерго зазначили, що Одеська область може долучитися до проєкту, який реалізується спільно з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA). У його межах передбачається фінансування японською стороною придбання 100 комплектів устаткування для забезпечення Україні альтернативними генеруючими потужностями об’єктів соціальної інфраструктури.

Учень під час блекауту. Фото: Новини.LIVE

Крім того, на Одещині з початку червня тестують першу енергонезалежну базову станцію, яка працюватиме навіть під час блекаутів. Станцію запустив мобільний оператор lifecell. Її підживлює 7 сонячних батарей. Завдяки цьому тисячі українців на зв’язку, коли немає електрики. Поки що станція працює в тестовому режимі. Інженери стежать за результатами й наразі задоволені якістю роботи та безперебійним зв’язком. Також телекомівці активно готуються до осінньо-зимового періоду вже сьогодні. З 34 тисяч базових станцій понад 90% забезпечені акумуляторами, близько 10% — генераторами. Оператори замінюють свинцеві батареї на літієві, щоб за відсутності світла зв’язок зберігався довше.