Блэкаут в Одесской области

Одесситы на улице Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE

До зимы еще несколько месяцев, а в Минэнерго уже сообщили, что она будет не менее сложной, чем предыдущая. А все потому, что энергетические объекты Украины остаются приоритетными целями для российских ракетных ударов.

Между тем, в Одесской области уже готовят жизненно важные объекты к автономной работе во время возможных блэкаутов. Для этого предприятия критической инфраструктуры оснащают дизель-генераторами. В случае необходимости, они должны обеспечить бесперебойную работу котельных и водонасосных станций.

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Как украинцам удалось пережить прошлую зиму и готовятся ли они к новым возможным блэкаутам, журналисты Новини.LIVE спросили у жителей Одессы.

Приоритет — критическая инфраструктура

Во время прошедшего отопительного сезона в результате постоянных массированных атак врага энергетическая инфраструктура Одесчины, в том числе подстанции и сети оператора системы передачи, были существенно повреждены. Проведенные ремонты не в полной мере обеспечивали надежность энергоснабжения в регионе, поэтому значительная часть потребителей оставалась без света даже тогда, когда в других областях он был.

Блэкаут в Одессе. Фото: Новини.LIVE

"Очевидно, следующая зима будет не менее сложной, чем предыдущая, поскольку энергетика остается одной из ключевых целей врага. Учитывая особенности обеспечения питания Одесского региона и возникающие после обстрелов обстоятельства, должны наработать механизмы, как оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и обеспечить наиболее критические объекты альтернативным питанием", — отметил заместитель министра энергетики Украины Фарид Сафаров.

Сейчас на складах сформирован запас мощных генераторов, большинство из которых являются передвижными, и при необходимости и возможной чрезвычайной ситуации они будут предоставлены оперативно.

Переселенец из Авдеевки Виталий живет в Одессе недавно. Говорит, благодаря своей предусмотрительности сложную зиму 2023 года пережил более-менее нормально. Мужчина рассказывает, что начиная с 2014 года, у него всегда готовы вода и портативные зарядные устройства.

Виталий о подготовке к блэкауту. Фото: Новини.LIVE

"Я пока ничего не готовил, остались запасы с прошлой зимы, на них и надеюсь. Есть автомобильные аккумуляторы, несколько портативных зарядных устройств, баллоны с водой. И прошлый год, и предыдущий я провел в Авдеевке, поэтому в принципе всегда был готов к тому, что может внезапно исчезнуть вода и свет. Мне очень трудно было представить, что такое может произойти и в Одессе. Сейчас есть опасения относительно того, каким будет новый отопительный сезон, как мы проживем эту зиму, но верим в ВСУ", — рассказывает Виталий.

Для больниц — солнечные батареи

Между тем в Минэнерго сообщают, что для обеспечения электроснабжения объектов критической инфраструктуры в настоящее время в стране реализуется проект "Луч надежды". Это инициатива Европейской Комиссии, в рамках которой Украина получит от итальянской компании Enel солнечные панели. Благодаря этому три заведения здравоохранения Одесской области получат соответствующее оборудование для обеспечения непрерывного питания. Фарид Сафаров подчеркнул, что после отработки механизма реализации инициативы на уровне заведений медицины, к проекту планируется приобщить и другие объекты критической инфраструктуры, в частности, объекты ГСЧС и ЦНАПы.

Одесса в период блэкаута. Фото: Новини.LIVE

Между тем в энергоснабжающей организации заявляют, что по состоянию на сегодняшний день в Одесской области уже выполнено 40% запланированных работ на объектах ЖКХ и социально-культурной сферы к новому сезону. Продолжается обеспечение автономности работы жизненно важных объектов — 90% из них уже оснащены дизель-генераторами, которые при необходимости должны обеспечить бесперебойную работу котельных и водонасосных станций.

Пункт несокрушимости в кафе. Фото: Новини.LIVE

Одесситка Роза пока не думала о том, как подготовиться к новым возможным блэкаутам. Женщина надеется, что эту зиму, несмотря на сложности, сможет пережить. Говорит, ближе к холодам вместе с мужем продумают о стратегических запасах продуктов.

Одесситка Роза о будущем блэкауте. Фото: Новини.LIVE

"Я пока ничего еще не покупала, даже мнение такое не появлялось. А все из-за того, что сейчас ситуация стабилизировалась с электроснабжением, поэтому в повестке дня этот вопрос пока не стоит. Эту зиму я пережила сложно: месяц не была в Одессе, а вот в феврале тяжеловато пришлось, но как-то выжили. Рано ложились спать, пытались заранее купить продукты, чтобы лишний раз не бегать в магазины, делали запасы воды", — отмечает Роза.

Не думал о будущих блэкаутах и житель Одессы — Акиф. Мужчина надеется, что к новому отопительному сезону Украина победит оккупантов и тогда исчезнет необходимость делать запасы.

Акиф о последствиях блэкаута. Новини.LIVE

"Надеюсь на то, что к тому времени мы уже победим, а они там в России успокоятся. Зимой, когда был блэкаут мы покупали фонарики, воду носили из бювета, готовили еду заранее, больше времени на все это шло, но вытерпели все это. Думаю, сможем преодолеть и эту зиму, потому что пока не победим оккупантов, покоя нам не будет", — делится своими мыслями Акиф.

Проекты энергонезависимости

В целом с начала года в Одесской области введены новые мощности возобновляемой энергетики объемом 60 МВт, что придает дополнительную стабильность энергосистеме региона. Котельные переводят на альтернативное топливо (брикеты, пелеты) и уменьшают зависимость от газа. 15% котельных уже отказались от газа, а каждая 10 Гкал производится с помощью альтернативного топлива. В процессе реализации также общий с UNDP (программа развития ООН) проект расположения на объектах тепло- и водоснабжения четырех электростанций общей мощностью 29,7 МВт.

Жилые дома в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на то, что в регионе реализуется ряд проектов по энергонезависимости, одесситка Наталья Владимировна уже начала делать запасы продуктов, а также всего, что может пригодиться во время блэкаута. Женщина говорит, что это помогло ее семье пережить прошлогоднее обесточивание, которое длилось более 10 часов.

Одесситка Наталья о блэкауте. Фото: Новини.LIVE

"Наша семья уже думала о том, что эта зима будет не менее тяжелой, чем предыдущая. Поэтому я уже начала готовить продукты. Кроме того, мы купили генератор. Думаю, что все будет хорошо. Сложнее всего мне в предыдущей зиме было ждать сына с передовой. Да, нам было сложно без света, без интернета, но мы все пережили и теперь переживем", — рассказывает Наталья Владимировна.

Больше всего повезло этой зимой одесситке Ларисе. Их дом находился на одной линии с объектом критической инфраструктуры, поэтому она существенно не почувствовала блэкаут. Впрочем, дети, живущие в многоэтажке, вынуждены были переждать эти дни в доме Ларисы.

Лариса о блэкауте. Фото: Новини.LIVE

"У нас такой район, что мы практически всегда были со светом и не ощущали на себе последствия блэкаута. К тому же обогрев у нас тоже автономный. Однако у меня дети живут в многоэтажке и там они почувствовали проблему с электроснабжением, поэтому приходилось всем жить у меня в одной комнате. Но возможно, что этой зимой дети поедут на некоторое время из Украины, потому что очень тяжело без электроснабжения в электрифицированном доме", — отмечает Лариса.

Международные проекты

В Минэнерго отметили, что Одесская область может присоединиться к проекту, реализуемому совместно с Японским агентством международного сотрудничества (JICA). В его рамках предполагается финансирование японской стороной приобретения 100 комплектов оборудования для обеспечения альтернативными генерирующими мощностями объектов социальной инфраструктуры.

Ученик во время блэкаута. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, в Одесской области с начала июня тестируют первую энергонезависимую базовую станцию, которая будет работать даже во время блэкаутов. Станцию запустил мобильный оператор lifecell. Ее подпитывает 7 солнечных батарей. Благодаря этому тысячи украинцев на связи, когда нет электричества. Пока станция работает в тестовом режиме. Инженеры следят за результатами и довольны качеством работы и бесперебойной связью. Также телекомовцы активно готовятся к осенне-зимнему периоду уже сегодня. Из 34 тысяч базовых станций более 90% снабжены аккумуляторами, около 10% — генераторами. Операторы заменяют свинцовые батареи на литиевые, чтобы при отсутствии света связь сохранялась дольше.