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У Міненерго шукають альтернативні джерела живлення для Одеської області

6 липня 2023 17:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Міненерго шукають альтернативні джерела живлення для Одеської області
Ремонт енергетичної інфраструктури. Фото: ДТЕК Одеські електромережі
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністерство енергетики України працює над забезпеченням Одеської області надійним електропостачанням. Воно намагається знайти альтернативні джерела живлення.

Про це повідомляє Міненерго.

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Надійне електропостачання для Одеської області

Заступник міністра енергетики України Фарід Сафаров взяв участь у виїзному засіданні Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. На ньому було розглянуто питання надійності енергопостачання Одеського регіону та розвитку розподіленої генерації.

Сафаров
Заступник міністра енергетики України Фарід Сафаров на засіданні. Фото: Міненерго

У Міненерго зазначили, що під час минулого опалювального сезону внаслідок російських обстрілів енергетична інфраструктура Одеської області була суттєво пошкоджена. 

"Очевидно, наступна зима буде не менш складною, ніж попередня, оскільки енергетика залишається однією з ключових цілей ворога. Враховуючи особливості забезпечення живлення Одеського регіону і обставини, що виникають після обстрілів, маємо напрацювати механізми, як оперативно реагувати на надзвичайні ситуації і забезпечити найбільш критичні об’єкти альтернативним живленням", — сказав Сафаров. 

Заступник міністра енергетики розповів учасникам засідання про заходи та проєкти, які реалізовуються за ініціативи та координації Міненерго для забезпечення децентралізації генерації електроенергії в області. За його словами, на складах було сформовано запас потужних генераторів. 

У Міненерго повідомили, що для забезпечення електропостачання об’єктів критичної інфраструктури реалізовується проєкт "Промінь надії", у рамках якого італійська компанія Enel передасть України сонячні панелі. До того ж три заклади охорони здоров’я Одеської області отримають обладнання для забезпечення безперервного живлення електроенергії. 

"Заступник міністра також зазначив, що Одеська область може долучитися до проєкту, який реалізується спільно з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA). У його межах передбачається фінансування японською стороною надання Україні 100 комплектів устаткування для забезпечення альтернативними генеруючими потужностями об’єктів соціальної інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

Сафаров
Засідання Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Фото: Міненерго
Пост
Допис Міненерго. Фото: скриншот
Пост
Допис Міненерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, за даними Укренерго, у зв'язку зі спекотними днями попит на електроенергію різко зростає. Аби не було аварійних ситуацій, людей закликають обмежити користування електроенергією в пікові години.

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