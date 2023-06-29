Перед обрізанням гілок дерев біля електромереж на Одещині слід звернутись до ДТЕК

Фахівці обрізають гілки дерев. Фото: ДТЕК

Фахівці компанії ДТЕК Одеські електромережі вже успішно завершили розчищування тисячі кілометрів повітряних електроліній від гілок дерев. Ці роботи мають на меті забезпечити стабільність електропостачання для клієнтів Одещини.

Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі.

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"Наші фахівці вже виконали роботи з розчищення 1000 кілометрів ліній електропередачі, в планах до кінця року — розчистити ще 900. Завдяки обрізці гілок дерев, чагарників та сухостою ми підвищуємо надійність електропостачання та мінімізуємо аварійні ситуації, що можуть виникнути через падіння гілок дерев на проводи під час негоди чи сильних поривів вітру", — зазначили в компанії.

Спеціалісти ДТЕК Одеські електромережі проводять заплановану обрізку гілок дерев, які зростають в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі. Компанія наголошує на тому, що також важливою роллю в підтримці безпеки є участь самих клієнтів. Згідно з Правилами охорони електричних мереж, власники та користувачі землі повинні відповідати за збереження зелених насаджень та забезпечувати їхнє відповідне обрізання.

Доступна відстань між електромережами та рослинами. Фото: ДТЕК

Нагадаємо, що мешканці приватного сектору мають самостійно обрізати гілля дерев та кущі на своїх подвір'ях та присадибних ділянках, тоді як на безгосподарських територіях цю відповідальність несуть органи місцевого самоврядування.

Якщо ви плануєте здійснити роботи з обрізки дерев, вам рекомендують звернутися до ДТЕК Одеські електромережі за номерами кол-центру з мобільного: +38 (068/095/073) 750 90 90 або стаціонарного телефону +38 (048) 705 90 90, або відвідати Центри обслуговування клієнтів, щоб узгодити час проведення робіт. В процесі розчищування ліній фахівці компанії будуть здійснювати тимчасове відключення електропостачання на відповідній ділянці для забезпечення безпеки.

Крім того, в Одесі нагадують місцевим жителям про важливість раціонального споживання електроенергії під час пікових годин. Наразі в Україні триває ремонтна кампанія на електростанціях, спрямована на підготовку до майбутнього опалювального сезону.