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Перед обрезкой веток деревьев возле электросетей в Одесской области следует обратиться в ДТЭК

29 июня 2023 14:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Перед обрезкой веток деревьев возле электросетей в Одесской области следует обратиться в ДТЭК
Специалисты обрезают ветки деревьев. Фото: ДТЭК
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Специалисты компании ДТЭК Одесские электросети уже успешно завершили расчистку тысячи километров воздушных электролиний от веток деревьев. Эти работы направлены на обеспечение стабильности электроснабжения для клиентов Одесчины.

Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети.

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"Наши специалисты уже выполнили работы по расчистке 1000 километров линий электропередачи, в планах до конца года — расчистить еще 900. Благодаря обрезке веток деревьев, кустарников и сухостоя мы повышаем надежность электроснабжения и минимизируем аварийные ситуации, которые могут возникнуть из-за падения веток деревьев на провода под время непогоды или сильных порывов ветра", — отметили в компании.

Специалисты ДТЭК Одесские электросети проводят запланированную обрезку ветвей деревьев, произрастающих в охранной зоне воздушных линий электропередачи. Компания отмечает, что также важной ролью в поддержании безопасности является участие самих клиентов. Согласно Правилам охраны электрических сетей, владельцы и пользователи земли должны отвечать за сохранение зеленых насаждений и обеспечивать их соответствующую обрезку.

Доступно расстояние между электросетями и растениями. Фото: ДТЭК

Напомним, что жители частного сектора должны самостоятельно обрезать ветки деревьев и кустарники на своих подворьях и приусадебных участках, тогда как на бесхозяйственных территориях эту ответственность несут органы местного самоуправления.

Если вы планируете провести работы по обрезке деревьев, вам рекомендуют обратиться в ДТЭК Одесские электросети по номерам колл-центра с мобильного: +38 (068/095/073) 750 90 90 или стационарного телефона +38 (048) 705 90 90, или от центров обслуживания клиентов согласуют время проведения работ. В процессе расчистки линий специалисты компании будут осуществлять временное отключение электроснабжения на соответствующем участке для обеспечения безопасности.

Кроме того, в Одессе напоминают местным жителям о важности рационального потребления электроэнергии во время пиковых часов. В Украине продолжается ремонтная кампания на электростанциях, направленная на подготовку к предстоящему отопительному сезону.

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