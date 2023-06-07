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Одеситів закликають знизити споживання електроенергії в пікові години

7 червня 2023 16:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одеситів закликають знизити споживання електроенергії в пікові години
Телефон стоїть на зарядці. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі нагадують місцевим жителям про важливість раціонального споживання електроенергії під час пікових годин. Наразі в Україні триває ремонтна кампанія на електростанціях, спрямована на підготовку до наближеного опалювального сезону.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Враховуючи торішні російські атаки на енергетичні об'єкти, обсяги робіт з відновлення значно перевищують попередні роки. Це створює певний ризик дефіциту електроенергії влітку, зокрема під час вечірнього пікового споживання.

Енергетичні компанії закликають всіх мешканців Одеси бути розумними та обережними використання електроенергії, мінімізувати навантаження на електричні мережі під час ранкових і вечірніх пікових годин.

Рекомендації включають такі заходи:

  • Зменшення використання електричних приладів та споживання електроенергії в оселях під час пікових годин: зранку з 07:00 до 11:00 та ввечері з 17:00 до 22:00.
  • Включення потужних приладів протягом нічних годин.
  • Свідоме управління енергоспоживанням, зокрема при використанні електрообігрівачів, бойлерів, електроплит, мікрохвильових печей, пральних машин, електричних духових шаф, електрочайників, прасок, посудомийних машин, кондиціонерів, пилососів та телевізорів.
  • Розподілення навантаження шляхом чергування включення потужних приладів.
  • Використання енергоощадних та енергоефективних пристроїв з маркуванням класу А, А+, А++ та А+++.
  • Обмеження вечірнього використання приладів, зокрема перенесення їх використання після 23:00 або в обідню пору дня.
  • Ощадливе використання освітлення вечірніми годинами для зменшення навантаження на енергосистему.
Коли слід користуватись електроприводами. Фото: Одеська міська рада
Коли слід користуватись електроприводами. Фото: Укренерго

Застосування цих рекомендацій допоможе мешканцям Одеси ефективно використовувати електроенергію та сприятиме стабільній роботі енергетичної системи міста.

Нагадаємо, сьогодні, 7 червня, на низці вулиць Одеси буде відсутнє електропостачання. Це пов’язано із проведенням аварійно-відновлювальних робіт. 

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