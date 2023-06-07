Одесситов призывают снизить потребление электроэнергии в пиковые часы
В Одессе напоминают местным жителям о важности рационального потребления электроэнергии во время пиковых часов. В Украине продолжается ремонтная кампания на электростанциях, направленная на подготовку к приближенному отопительному сезону.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
Учитывая прошлогодние российские атаки на энергетические объекты, объемы работ по восстановлению значительно превышают предыдущие годы. Это создает риск дефицита электроэнергии летом, в частности во время вечернего пикового потребления.
Энергетические компании призывают всех жителей Одессы быть умными и осторожными с использованием электроэнергии, минимизировать нагрузку на электрические сети во время утренних и вечерних пиковых часов.
Рекомендации включают следующие мероприятия:
- Уменьшение использования электрических приборов и потребление электроэнергии в домах во время пиковых часов: утром с 07:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 22:00.
- Включение мощных устройств в течение ночных часов.
- Сознательное управление энергопотреблением, в частности при использовании электрообогревателей, бойлеров, электроплит, микроволновок, стиральных машин, электрических духовых шкафов, электрочайников, утюгов, посудомоечных машин, кондиционеров, пылесосов и телевизоров.
- Распределение погрузки путем чередования включения мощных приборов.
- Использование энергосберегающих и энергоэффективных устройств с маркировкой класса А, А+, А++ и А+++.
- Ограничение вечернего использования приборов, в частности, перенос их использования после 23:00 или в обеденное время дня.
- Экономное использование освещения вечерними часами для уменьшения нагрузки на энергосистему.
Применение этих рекомендаций поможет жителям Одессы эффективно использовать электроэнергию и способствовать стабильной работе энергетической системы города.
Напомним, сегодня, 7 июня, на ряде улиц Одессы будет отсутствовать электроснабжение. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.