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Одесситов призывают снизить потребление электроэнергии в пиковые часы

7 июня 2023 16:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесситов призывают снизить потребление электроэнергии в пиковые часы
Телефон стоял на зарядке. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе напоминают местным жителям о важности рационального потребления электроэнергии во время пиковых часов. В Украине продолжается ремонтная кампания на электростанциях, направленная на подготовку к приближенному отопительному сезону.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Учитывая прошлогодние российские атаки на энергетические объекты, объемы работ по восстановлению значительно превышают предыдущие годы. Это создает риск дефицита электроэнергии летом, в частности во время вечернего пикового потребления.

Энергетические компании призывают всех жителей Одессы быть умными и осторожными с использованием электроэнергии, минимизировать нагрузку на электрические сети во время утренних и вечерних пиковых часов.

Рекомендации включают следующие мероприятия:

  • Уменьшение использования электрических приборов и потребление электроэнергии в домах во время пиковых часов: утром с 07:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 22:00.
  • Включение мощных устройств в течение ночных часов.
  • Сознательное управление энергопотреблением, в частности при использовании электрообогревателей, бойлеров, электроплит, микроволновок, стиральных машин, электрических духовых шкафов, электрочайников, утюгов, посудомоечных машин, кондиционеров, пылесосов и телевизоров.
  • Распределение погрузки путем чередования включения мощных приборов.
  • Использование энергосберегающих и энергоэффективных устройств с маркировкой класса А, А+, А++ и А+++.
  • Ограничение вечернего использования приборов, в частности, перенос их использования после 23:00 или в обеденное время дня.
  • Экономное использование освещения вечерними часами для уменьшения нагрузки на энергосистему.
Когда следует пользоваться электроприводами. Фото: Одесский городской совет
Когда следует пользоваться электроприводами. Фото: Укрэнерго

Применение этих рекомендаций поможет жителям Одессы эффективно использовать электроэнергию и способствовать стабильной работе энергетической системы города.

Напомним, сегодня, 7 июня, на ряде улиц Одессы будет отсутствовать электроснабжение. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

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