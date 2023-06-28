Без світла: коли відновлять подачу електроенергії в Одесі

Фахівці ремонтують електрообладнання. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 28 червня, в частині Одеси буде відсутнє електропостачання. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Нагадаємо, ДТЕК Одеські електромережі взяли на себе зобов'язання допомагати мешканцям проблемних багатоквартирних будинків перейти на тариф для населення. Особлива увага приділяється будівлям, які не виконують умови законодавства щодо приєднання до електромереж. Наразі існує три шляхи врегулювання таких ситуацій.

Крім того, в Одесі нагадують місцевим жителям про важливість раціонального споживання електроенергії під час пікових годин. Наразі в Україні триває ремонтна кампанія на електростанціях, спрямована на підготовку до майбутнього опалювального сезону.