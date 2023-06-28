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Без світла: коли відновлять подачу електроенергії в Одесі

28 червня 2023 10:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Без світла: коли відновлять подачу електроенергії в Одесі
Фахівці ремонтують електрообладнання. Фото: ДТЕК
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 28  червня, в частині Одеси буде відсутнє електропостачання. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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  • Олександра Невського вул.,
  • Чернігівська вул.

Де не буде світла до 18:00 

  • Аркадіївський пров., 
  • Леваневського вул., 
  • Леваневського пров., 
  • Леваневського тупик, 
  • Хутірська вул.

Де не буде світла до 19:00 

  • Полуничний пров. 25, 25А, 27, 29, 
  • Фонтанська дорога вул.,53, 55, 55/1, 55А, 55А корп.1, 55В, 55В корп.1, 55Г, 55Д, 55Ж, 57, 57А,
  • Академіка Філатова вул. 23А, 25, 27,
  • Геологічна вул.,
  • Степова вул.,
  • Миколаївська дорога вул. (можливе відключення до 20.00).

Нагадаємо, ДТЕК Одеські електромережі взяли на себе зобов'язання допомагати мешканцям проблемних багатоквартирних будинків перейти на тариф для населення. Особлива увага приділяється будівлям, які не виконують умови законодавства щодо приєднання до електромереж. Наразі існує три шляхи врегулювання таких ситуацій.

Крім того, в Одесі нагадують місцевим жителям про важливість раціонального споживання електроенергії під час пікових годин. Наразі в Україні триває ремонтна кампанія на електростанціях, спрямована на підготовку до майбутнього опалювального сезону.

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